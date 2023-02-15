Спасти шесть бездомных собак от опасной инфекции пытается житель Екатеринбурга

По словам Алексея, среди шести больных собак четыре переносят заболевание в тяжелой форме. Их уже госпитализировали. Еще два пса находятся дома.



Одну из собак врачи буквально вытащили с того света, добавил Алексей. Также он сообщил что, возможно, инфекция попала через последних собак, мужчина приютил.