Спасти шесть бездомных собак от опасной инфекции пытается житель Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Все началось после того, как неизвестные живодеры отрезали нос собаке по кличке Мотя. Житель Алексей спас ей жизнь и открыл свою передержку для безнадзорных животных, пишет Е1.
Далее он взял к себе сразу шесть бездомных щенков. Один из псов оказался болен энтеритом. Он заразил остальных. Теперь Алексей ищет деньги, чтобы их вылечить.
По словам Алексея, среди шести больных собак четыре переносят заболевание в тяжелой форме. Их уже госпитализировали. Еще два пса находятся дома.
Одну из собак врачи буквально вытащили с того света, добавил Алексей. Также он сообщил что, возможно, инфекция попала через последних собак, мужчина приютил.
К слову, пес Мотя, та самая, которому живодеры отрезали нос, не заражен и чувствует себя хорошо.