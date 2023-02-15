Свердловчанка выплатит 200 тысяч рублей сбитой велосипедом пенсионерке

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Подросток, ехавший в июле 2022 года на велосипеде по ул. 1 Мая, не смог обогнуть пожилую женщину, вышедшую на обочину дорогу, и сильно ударил ее по руке. Несмотря на то, что мальчик подавал ей сигналы и даже кричал, предупреждая о приближении, женщина из-за шума проезжающего грузовика, его не услышала. В итоге она получила многочисленные ушибы и перелом лучевой кости руки и была доставлена в больницу Полевского.
Пострадавшая обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к матери юного велосипедиста как к законному представителю несовершеннолетнего с просьбой взыскать с нее компенсацию за моральный ущерб в размере полмиллиона рублей.
Суд частично удовлетворил ее требование и присудил ответчице выплатить 200 тысяч и 300 рублей госпошлины.
По данным Свердловского областного суда, несмотря на обжалование ответчицей данного решения в Свердловском областном суде, ей все же придется выплатить потерпевший 200 300 рублей.