Свердловский министр ЖКХ высказался о росте тарифов на электричество

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
По его словам, решение об отмене более дешевого ночного тарифа, действовавшего круглосуточно в выходные и праздничные дни, из-за которого выросли цены за электричество, принято по предписанию ФАС.
Смирнов призвал уральцев с умом отнестись к потреблению электроэнергии, например, своевременно выключать свет там, где в нем нет необходимости, больше времени проводить вне дома.
Я в эти выходные приехал на дачу и увидел, что во всех домах свет горит во всех комнатах. Я сомневаюсь, что жители находятся сразу везде. Поэтому, если хотим уменьшить платеж, давайте посмотрим, насколько мы рационально используем имеющиеся энергоресурсы, — резюмировал Смирнов.
Высокие цифры в январских счетах свердловчан он объяснил еще и тем, что в новогодние праздники люди много времени проводят дома. Кроме того, показатели потребления электроэнергии в предпраздничные дни декабря тоже видны в январских платежках.
В январе 2023 года Региональной энергетической комиссией был отменен тариф выходного дня, считавшей электроэнергию в праздники и выходные круглосуточно по ночной ставке, а также рассчитала новый тариф. В итоге в феврале люди увидели в своих платежках рост платы, достигший 20-40%. Это превысило предельный индекс роста цен на коммунальные услуги на 9,5% по региону в целом.
Впрочем, по словам министра, двухставочный тариф «День-ночь» не всегда выгоден. Анализ показал, что тем, кто проживает в многоквартирном доме, выгоднее оплачивать электричество по единой ставке.