Свердловский министр ЖКХ высказался о росте тарифов на электричество

В январе 2023 года Региональной энергетической комиссией был отменен тариф выходного дня, считавшей электроэнергию в праздники и выходные круглосуточно по ночной ставке, а также рассчитала новый тариф. В итоге в феврале люди увидели в своих платежках рост платы, достигший 20-40%. Это превысило предельный индекс роста цен на коммунальные услуги на 9,5% по региону в целом.