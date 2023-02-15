Тренера спортивной школы из Сухого Лога обвинили в рукоприкладстве

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
По версии родителей, мужчина приходил на тренировки в состоянии алкогольного опьянения и ругался, а затем и вовсе схватил воспитанника за горло. Семьи составили жалобу на имя директора, однако та не приняла мер. Четверо свердловчан-родителей обратились в прокуратуру.
Семьи рассказали изданию Е1, что тренер избивал детей скакалкой и проводом от телефона. Негативная обстановка в спортивной школе сохраняется на протяжении нескольких лет.
Прокурорская проверка выявила нарушения в работе тренера и встала на сторону детей. В отношении Тюменцева прокуроры готовят административный протокол по делу о нарушении прав и свобод обучающихся. Тем не менее, директор и тренер продолжают настаивать на том, что мужчину оговорили. Он продолжает работать в спортшколе Сухого Лога.