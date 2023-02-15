Тренера спортивной школы из Сухого Лога обвинили в рукоприкладстве

Прокурорская проверка выявила нарушения в работе тренера и встала на сторону детей. В отношении Тюменцева прокуроры готовят административный протокол по делу о нарушении прав и свобод обучающихся. Тем не менее, директор и тренер продолжают настаивать на том, что мужчину оговорили. Он продолжает работать в спортшколе Сухого Лога.