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Тренера спортивной школы из Сухого Лога обвинили в рукоприкладстве

15 февраля 2023, 04:51
Фото: 1MI
Старшего тренера по дзюдо детской спортивной школы в Сухом Логе Александра Тюменцева обвинили в несоответствующем педагогу поведении и рукоприкладстве. Директор заведения Наталья Скопцова считает, что обвинения необоснованны.

По версии родителей, мужчина приходил на тренировки в состоянии алкогольного опьянения и ругался, а затем и вовсе схватил воспитанника за горло. Семьи составили жалобу на имя директора, однако та не приняла мер. Четверо свердловчан-родителей обратились в прокуратуру.

Семьи рассказали изданию Е1, что тренер избивал детей скакалкой и проводом от телефона. Негативная обстановка в спортивной школе сохраняется на протяжении нескольких лет.

Прокурорская проверка выявила нарушения в работе тренера и встала на сторону детей. В отношении Тюменцева прокуроры готовят административный протокол по делу о нарушении прав и свобод обучающихся. Тем не менее, директор и тренер продолжают настаивать на том, что мужчину оговорили. Он продолжает работать в спортшколе Сухого Лога.

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#Сухой Лог#Происшествия#Дети#Прокуратура#Тренер#Обвинение#Жалоба#Анна Варнакина
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