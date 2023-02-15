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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Участникам СВО из Свердловской области будут доступны льготы на газификацию

15 февраля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Льготная газификация домов в Свердловской области теперь доступна участникам боевых действий, в том числе, выполняющим задания в рамках спецоперации на Украине.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова в ходе брифинга губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках президентской программы по социальной газификации дал поручение расширить перечень категорий граждан, имеющих право на льготное подключение газа. Теперь в него войдут и участники СВО. На это предлагается выделить соответствующую субсидию.

Сейчас льгота на газификацию распространяется на врачей и учителей из поселков городского типа, а после того, как в закон будут внесены изменения, ею смогут воспользоваться и другие муниципальные работники.

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#Наталья Лушина#Спецоперация#Льготы и выплаты мобилизированным#Газификация#Свердловская область
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