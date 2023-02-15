Участникам СВО из Свердловской области будут доступны льготы на газификацию

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова в ходе брифинга губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках президентской программы по социальной газификации дал поручение расширить перечень категорий граждан, имеющих право на льготное подключение газа. Теперь в него войдут и участники СВО. На это предлагается выделить соответствующую субсидию.
Сейчас льгота на газификацию распространяется на врачей и учителей из поселков городского типа, а после того, как в закон будут внесены изменения, ею смогут воспользоваться и другие муниципальные работники.