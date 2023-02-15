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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Каменске-Уральском пенсионерка разоблачила телефонных аферистов

15 февраля 2023, 11:30
Фото: 1MI
Пенсионерка из Каменска-Уральского разоблачила телефонных мошенников и передала их контакты в полицию.

В минувшую пятницу в городской отдел полиции Каменска-Уральского поступило обращение от пенсионерки 1953 года рождения.

Она сообщила, что к ней по телефону обратились неустановленные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и начали расспрашивать ее о причастности к одному уголовному делу.

Женщина не растерялась, а поняла, что это мошенники, и они собираются начать вымогать у нее деньги. Она завершила разговор и передала номер телефона, с которого ей звонили, настоящим стражам порядка, которые приступили к проведению проверки.

Напомним, подобная ситуация с телефонными мошенниками недавно имела место в Екатеринбурге. Злоумышленникам удалось заставить пожилую женщину расстаться с 2,7 миллионами рублей.

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#Наталья Лушина#Каменск-Уральский#Полиция#Телефонные мошенники#Криминал#Происшествия#Свердловская область
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