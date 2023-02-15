В Каменске-Уральском пенсионерка разоблачила телефонных аферистов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В минувшую пятницу в городской отдел полиции Каменска-Уральского поступило обращение от пенсионерки 1953 года рождения.
Она сообщила, что к ней по телефону обратились неустановленные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и начали расспрашивать ее о причастности к одному уголовному делу.
Женщина не растерялась, а поняла, что это мошенники, и они собираются начать вымогать у нее деньги. Она завершила разговор и передала номер телефона, с которого ей звонили, настоящим стражам порядка, которые приступили к проведению проверки.
Напомним, подобная ситуация с телефонными мошенниками недавно имела место в Екатеринбурге. Злоумышленникам удалось заставить пожилую женщину расстаться с 2,7 миллионами рублей.