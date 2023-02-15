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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Нижнем Тагиле не смогли найти покупателей «Седьмой каменной» больницы

15 февраля 2023, 09:53
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле не нашлось покупателей «Седьмой каменной» больницы и женской консультации на Вагонке. Торги не состоялись.

Итоги торгов были размещены на портале Фонда имущества Свердловской области. Здания выставили на продажу ноябре 2022 года. Организатором торгов выступил Фонд имущества Свердловской области.

А в январе на «Авито» появилось объявление об аренде зданий «Седьмой каменной» больницы и бывшей женской консультации за 1 рубль в месяц. Сообщение разместила ГБ №1, к которой относятся строения. Тогда же в больнице рассказали, что медучреждение не рассматривает вариант аренды, пока не состоятся торги.

В документах, описывающих состояние обоих зданий, указано, что они аварийные и не находящиеся в эксплуатации. Также согласно данным в документе, первую больницу на Вагонке оценили в 22,5 миллиона рублей. А стоимость здания бывшей женской консультации, которому 73 года, оценили в сумму 15 млн 32 тысячи рублей. Купить оба здания могло как юрлицо, так и физлицо.

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#Елена Озерова#Больница#Здание#Торги#Аукцион#Экономика#Нижний Тагил
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