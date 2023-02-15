В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах

В Нижнем Тагиле митинг в честь этой даты ежегодно проходит на набережной пруда у памятника «Брод в неизвестность», который посвящен воинам, погибшим в локальных войнах. В мероприятии приняли участие чиновники, участники Афганской войны, школьники, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов. Также на митинге присутствовал отец погибшего на СВО военного из Нижнего Тагила Данила Сергеева — Андрей Сергеев.