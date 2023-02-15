В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:32
Сегодня, 15 февраля, отмечается 34-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. К этому событию в России приурочен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В Нижнем Тагиле митинг в честь этой даты ежегодно проходит на набережной пруда у памятника «Брод в неизвестность», который посвящен воинам, погибшим в локальных войнах. В мероприятии приняли участие чиновники, участники Афганской войны, школьники, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов. Также на митинге присутствовал отец погибшего на СВО военного из Нижнего Тагила Данила Сергеева — Андрей Сергеев.
Первым с речью выступил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который отметил, что в этот день вспоминают не только погибших воинов-афганцев, но и участников нынешней специальной военной операции.
Сегодня очередная годовщина вывода войск из Афганистана. Сегодня мы вспоминаем ребят, которые не вернулись из той далекой страны. Но сегодня также повод вспомнить наших земляков, которые не вернулись с Кавказа, с Нагорного Карабаха. Сегодня мы уже вспоминаем тех, кто не вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Светлая всем память. Хочу пожелать победы нам и возвращения нашим ребятам, которые защищают рубежи страны, — подчеркнул в своей речи Владислав Пинаев.
Председатель общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Андрей Банников в своих словах поблагодарил всех, кто принимает участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Я вас сегодня всех благодарю за то, что мы с вами снова на этом святом для Нижнего Тагила месте. Я благодарю вас за ту работу, которая сегодня вами проводится. Растите ребятишек, чтобы они любили своих родителей, свою родную землю, свою Родину и Отчизну. Чтобы они, если понадобятся могли встать на ее защиту и отдать самое дорогое, что у них есть, — свою жизнь. Для того, чтобы Россия всегда жила. С Днем памяти россиян, исполнивший служебный долг за пределами Отечества. Светлая память ребятам, — отметил в своей речи Андрей Банников.
После минуты молчания в память о павших воинах, все присутствующие возложили цветы, венки и свечи к памятнику «Брод в неизвестность».