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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу

15 февраля 2023, 16:03
Фото: 1MI
В фарше Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
В фарше и котлетах, выпускаемых на Нижнетагильской птицефабрике, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Нижнего Тагила нашли сальмонеллу.

Информация о наличии в сырье возбудителя опасной инфекции была передана в региональное управление Роспотребнадзора.

Поступила информация о выявлении продукции, не отвечающей требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Как следует из поступившей информации, в указанном предприятии при проведении производственного контроля за качеством выпускаемой и реализуемой пищевой продукции выявлена пищевая продукция, в которой обнаружена Salmonella Enteritidis группа D1, — сообщили в ведомстве Свердловской области.

Возбудитель был обнаружен в замороженном фарше из мяса птицы, дата выработки которого — 28 декабря 2022. Кроме того, сальмонеллу содержали замороженные рубленные куриные котлеты рубленые «Покровские», их дата выработки 25 декабря 2022.

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Предприятию — Нижнетагильской птицефабрике — вынесли предостережение.

В пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных, — говорится в официальном требовании к нарушителю.

От предприятия потребовали организовать производство таким образом, чтобы можно было избежать загрязнения пищевой продукции. Кроме того, одно из требований к птицефабрике напоминает об обязанности производителя снять продукты с опасными свойствами с реализации.

Всего, согласно данным Роспотребнадзора, Нижнетагильской птицефабрике предъявили 7 требований, подлежащих дальнейшей проверке. Редакция TagilCity.ru сделала запрос на предприятие об объеме партии, в которой был обнаружен опасный возбудитель, а также о данных по реализованной и отозванной продукции, произведенной в указанные дни.

Напомним, природоохранная прокуратура Нижнего Тагила судится с «Нижнетагильской птицефабрикой» из-за загрязнения почвы куриным пометом. Суд оставил без удовлетворения иск природоохранной прокуратуры к предприятию на 1,4 млн рублей за загрязнение почвы, поскольку ведомство не смогло доказать вину птицефабрики. Помимо этого на загрязненной территории во время выезда редакция TagilCity.ru обнаружила останки птиц на поле.

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