В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу

Всего, согласно данным Роспотребнадзора, Нижнетагильской птицефабрике предъявили 7 требований, подлежащих дальнейшей проверке. Редакция TagilCity.ru сделала запрос на предприятие об объеме партии, в которой был обнаружен опасный возбудитель, а также о данных по реализованной и отозванной продукции, произведенной в указанные дни.