В Пермском крае простились с женщиной, чьи череп и кости обнаружены в сгоревшем доме

Вечером 13 ноября 2022 года в этом поселке в одном из частных домов отмечались проводы в армию. На вечеринке присутствовала и Татьяна. Один из гостей оказывал ей повышенное, но не вполне деликатное внимание. Не дожидаясь завершения проводов, женщина решила отправиться домой. До дома было всего около 150 метров, но по дороге она пропала.