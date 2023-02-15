В Пермском крае простились с женщиной, чьи череп и кости обнаружены в сгоревшем доме

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Вечером 13 ноября 2022 года в этом поселке в одном из частных домов отмечались проводы в армию. На вечеринке присутствовала и Татьяна. Один из гостей оказывал ей повышенное, но не вполне деликатное внимание. Не дожидаясь завершения проводов, женщина решила отправиться домой. До дома было всего около 150 метров, но по дороге она пропала.
Ее супруг и друзья приложили все усилия, чтобы найти Татьяну, и в итоге ее останки были обнаружены в сгоревшем заброшенном доме. Как они там оказались, неизвестно. Останки, по словам очевидцев, немногочисленные и носят следы воздействия огня. Причина смерти не установлена.
В ходе расследования уголовного дела по статье «Убийство» следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели жительницы поселка Кутамыш, Чусовского городского округа, сообщает издание «КП-Пермь».