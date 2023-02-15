TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Пермском крае простились с женщиной, чьи череп и кости обнаружены в сгоревшем доме

15 февраля 2023, 12:46
Фото: 1MI
31 января в деревне Байкалово Чусовского района Пермского края попрощались с молодой женщиной, чьи останки, предположительно, после убийства с расчленением были обнаружены в заброшенном доме в поселке Кутамыш.

Вечером 13 ноября 2022 года в этом поселке в одном из частных домов отмечались проводы в армию. На вечеринке присутствовала и Татьяна. Один из гостей оказывал ей повышенное, но не вполне деликатное внимание. Не дожидаясь завершения проводов, женщина решила отправиться домой. До дома было всего около 150 метров, но по дороге она пропала.

Ее супруг и друзья приложили все усилия, чтобы найти Татьяну, и в итоге ее останки были обнаружены в сгоревшем заброшенном доме. Как они там оказались, неизвестно. Останки, по словам очевидцев, немногочисленные и носят следы воздействия огня. Причина смерти не установлена.

В ходе расследования уголовного дела по статье «Убийство» следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели жительницы поселка Кутамыш, Чусовского городского округа, сообщает издание «КП-Пермь».

Читайте также:
Убийство матери пятерых детей под Алапаевском. Что известно на данный моментТело подростка найдено в квартире в Верхней ПышмеВ Нижнем Тагиле женщина из мести обвинила сожителя в угрозе убийством
#Наталья Лушина#Полиция#Криминал#Убийство#Расследование#Пермский край
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Сегодня, 10:30
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Сегодня, 10:27
Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID
Вчера, 11:01
Экс-директора «Тагилбанка» признали невиновным и оправдали в деле о растрате 70 млн
Вчера, 14:42
Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата
Сегодня, 12:47
Бесплатное банкротство жителям Тагила и области: кто может воспользоваться?
Сегодня, 06:00