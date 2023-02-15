Водители в Нижнем Тагиле массово ездят без страховки

Но самое главное — они остаются без возможности возместить материальный ущерб с помощью страховой компании. И оставляют без этой возможности другого участника ДТП, так как если у одного из водителей нет страховки ОСАГО, страховых выплат не получит в данном случае никто. Водитель без полиса ОСАГО, виновный в совершении ДТП, будет обязан возместить материальный ущерб из собственных средств. А водитель, своевременно оформивший ОСАГО, вправе в дальнейшем обращаться в суд и взыскивать с виновного возмещение ущерба, действуя в поле гражданско-правовых отношений, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.