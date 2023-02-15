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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Водители в Нижнем Тагиле массово ездят без страховки

15 февраля 2023, 14:19
Фото: 1MI
Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила обеспокоены проблемой отсутствия полисов ОСАГО у многих водителей транспорта.

Так, за 2 месяца текущего года к административной ответственности за неисполнение обязанности по страхованию привлечены143 водителя штраф. Они обязаны выплатить штраф в размере 800 рублей. И 73 из них оказались участниками ДТП.

Водителям стоит помнить, что в случае ДТП они лишаются возможности оформить документы по Европротоколу и будут вынуждены затрачивать гораздо больше времени и сил, обращаясь в ГИБДД и проходя процедуру оформления.

Но самое главное — они остаются без возможности возместить материальный ущерб с помощью страховой компании. И оставляют без этой возможности другого участника ДТП, так как если у одного из водителей нет страховки ОСАГО, страховых выплат не получит в данном случае никто. Водитель без полиса ОСАГО, виновный в совершении ДТП, будет обязан возместить материальный ущерб из собственных средств. А водитель, своевременно оформивший ОСАГО, вправе в дальнейшем обращаться в суд и взыскивать с виновного возмещение ущерба, действуя в поле гражданско-правовых отношений, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Водителям и владельцам транспортных средств рекомендуется своевременно проверять сроки действия своих полисов ОСАГО и вовремя продлевать срок их действия. Если же срок действия страховки истек, то передвижение на автомобиле следует ограничить до начала действия нового полиса.

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#Полиция#ДТП#ГИБДД#Водитель#Полис осаго#Нижний Тагил#Наталья Лушина
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