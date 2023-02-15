Водители в Нижнем Тагиле массово ездят без страховки

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Так, за 2 месяца текущего года к административной ответственности за неисполнение обязанности по страхованию привлечены143 водителя штраф. Они обязаны выплатить штраф в размере 800 рублей. И 73 из них оказались участниками ДТП.
Водителям стоит помнить, что в случае ДТП они лишаются возможности оформить документы по Европротоколу и будут вынуждены затрачивать гораздо больше времени и сил, обращаясь в ГИБДД и проходя процедуру оформления.
Но самое главное — они остаются без возможности возместить материальный ущерб с помощью страховой компании. И оставляют без этой возможности другого участника ДТП, так как если у одного из водителей нет страховки ОСАГО, страховых выплат не получит в данном случае никто. Водитель без полиса ОСАГО, виновный в совершении ДТП, будет обязан возместить материальный ущерб из собственных средств. А водитель, своевременно оформивший ОСАГО, вправе в дальнейшем обращаться в суд и взыскивать с виновного возмещение ущерба, действуя в поле гражданско-правовых отношений, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Водителям и владельцам транспортных средств рекомендуется своевременно проверять сроки действия своих полисов ОСАГО и вовремя продлевать срок их действия. Если же срок действия страховки истек, то передвижение на автомобиле следует ограничить до начала действия нового полиса.