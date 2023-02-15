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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Жительница Екатеринбурга пытается добиться алиментов от мобилизованного экс-супруга

15 февраля 2023, 12:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина пытается добиться выплаты алиментов от своего бывшего мужа Арсения. Он мобилизован.

От мужчины она воспитывает двоих детей. Алименты он не платил уже четыре года и накопил долг в 600 тысяч рублей, рассказала екатеринбурженка. Мобилизовали Арсения в октябре, пишет Е1.

По словам матери-одиночки, когда мужчину призвали, у нее появилась надежда, что он что-то заплатит, но этого не произошло. По словам екатеринбурженки, приставы не смогли ей внятно объяснить, как взыскать деньги.

В Свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали, что исполнительные производства о взыскании алиментов не приостанавливаются, если мужчина находится на СВО. Приставы также проводят все необходимые мероприятия. Поэтому экс-жены могут сообщить в ФССП, что должник находится на спецоперации.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Алименты#Приставы#СВО#Общество#Новости УрФО
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