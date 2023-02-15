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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Жительница Петрозаводска пыталась поджечь отдел полиции по просьбе «сотрудника банка»

15 февраля 2023, 09:33
Фото: 1MI
В Петрозаводске местная жительница совершила попытку поджога полицейского участка. На преступление ее сподвиг позвонивший ей мошенник, представившийся сотрудником Центробанка.

38-летняя Евгения была задержана на месте ЧП. Поджог она устроила 14 февраля. Женщина желала, чтобы сгорело отделение на Лососинском шоссе, поэтому она бросила во входную дверь «коктейль Молотова». Бутылка отскочила от двери и упала на крыльцо. Задуманное не осуществилось, сообщает Telegram-канал BAZA.

Разговаривая с задержавшими ее полицейскими, она сообщила о некоем «сотруднице Центробанка» который позвонил ей и сказал, что нужна ее помощь в поимке «коррумпированных правоохранителей».

Далее он рассказал, что ей нужно сделать. В качестве оплаты за помощь Евгении пообещали списать взятый ею кредит.

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#Елена Озерова#Полиция#Отделение#Поджог#Кредиты#Мошенник#Криминал#Новости УрФО
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