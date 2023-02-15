Жительница Петрозаводска пыталась поджечь отдел полиции по просьбе «сотрудника банка»

38-летняя Евгения была задержана на месте ЧП. Поджог она устроила 14 февраля. Женщина желала, чтобы сгорело отделение на Лососинском шоссе, поэтому она бросила во входную дверь «коктейль Молотова». Бутылка отскочила от двери и упала на крыльцо. Задуманное не осуществилось, сообщает Telegram-канал BAZA.