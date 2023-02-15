Жительница Петрозаводска пыталась поджечь отдел полиции по просьбе «сотрудника банка»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
38-летняя Евгения была задержана на месте ЧП. Поджог она устроила 14 февраля. Женщина желала, чтобы сгорело отделение на Лососинском шоссе, поэтому она бросила во входную дверь «коктейль Молотова». Бутылка отскочила от двери и упала на крыльцо. Задуманное не осуществилось, сообщает Telegram-канал BAZA.
Разговаривая с задержавшими ее полицейскими, она сообщила о некоем «сотруднице Центробанка» который позвонил ей и сказал, что нужна ее помощь в поимке «коррумпированных правоохранителей».
Далее он рассказал, что ей нужно сделать. В качестве оплаты за помощь Евгении пообещали списать взятый ею кредит.