Жительница Запорожской области и двое ее детей погибли при землетрясении в Турции

Ранее семья из России окончила жизненный путь при тех же обстоятельствах — в Хатае, Турция. Мужа, жену и двоих ребят без признаков жизни достали спасатели из-под обломков. О смерти семейства сотрудники МЧС сообщили 10 февраля. Над спасательной операцией специалисты работали несколько дней.