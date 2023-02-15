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Жительница Запорожской области и двое ее детей погибли при землетрясении в Турции

15 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI
46-летняя жительница Запорожской области Юлия Петрова и двое ее детей — мальчики 10 и 5 лет, — погибли из-за землетрясения в Турции. Они скончались под руинами зданий.

Информацию о гибели взрослой женщины и несовершеннолетних детей огласил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Ранее семья из России окончила жизненный путь при тех же обстоятельствах — в Хатае, Турция. Мужа, жену и двоих ребят без признаков жизни достали спасатели из-под обломков. О смерти семейства сотрудники МЧС сообщили 10 февраля. Над спасательной операцией специалисты работали несколько дней.

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Напомним, что крупный природный катаклизм произошел 6 февраля. Последствия подземных толчков дошли до нескольких стран, в том числе до России.

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