Жительница Запорожской области и двое ее детей погибли при землетрясении в Турции

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Информацию о гибели взрослой женщины и несовершеннолетних детей огласил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Ранее семья из России окончила жизненный путь при тех же обстоятельствах — в Хатае, Турция. Мужа, жену и двоих ребят без признаков жизни достали спасатели из-под обломков. О смерти семейства сотрудники МЧС сообщили 10 февраля. Над спасательной операцией специалисты работали несколько дней.
Напомним, что крупный природный катаклизм произошел 6 февраля. Последствия подземных толчков дошли до нескольких стран, в том числе до России.