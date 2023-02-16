20-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Родные погибшего рассказали, что на СВО он отправился в рамках частичной мобилизации. Из зоны боевых действий родным он сообщал, что все в порядке и он вернется к ним живым, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Похоронили Василия 16 февраля в 13:30. Прощание с ним прошло в похоронном доме «Реквием». Похоронили его в поселке Северный. Жители Нижнего Тагила вспоминают погибшего добрыми словами.
Васюша был и останется самым светлым, добрым и лучшим в наших сердцах! Нет слов. Пусть Васенька спит спокойно, - написала пользовательница интернета Анастасия.
Соболезнования пользователи писали и на личной странице матери погибшего.
Светлая память этому доброму молодому человеку. Жаль, очень жаль, что так рано ушел от нас, - написала пользовательница Екатерина.