20-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО

Родные погибшего рассказали, что на СВО он отправился в рамках частичной мобилизации. Из зоны боевых действий родным он сообщал, что все в порядке и он вернется к ним живым, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».



Похоронили Василия 16 февраля в 13:30. Прощание с ним прошло в похоронном доме «Реквием». Похоронили его в поселке Северный. Жители Нижнего Тагила вспоминают погибшего добрыми словами.