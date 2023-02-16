TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

25 новых трамвайных вагонов появятся в Екатеринбурге в 2023 году

16 февраля 2023, 11:27
Фото: TagilCity.ru
В Екатеринбурге в 2023 году планируется закупить 25 новых трамвайных вагонов. Уже сейчас проводится ревизия маршрутов, куда эти вагоны можно будет запустить.

В частности, вагоны будут отправлены курсировать на линии в Академический район Екатеринбурга. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда».

Запуск ее запланирован на конец октября 2023 года. Именно потому, по словам мэра, важно решить вопрос с обеспечением парка. Орлов отметил, что городу потребуется минимум 20 трамваев. Стоимость каждого из них составляет 150 миллионов рублей. В общей сложности на обновление трамвайного парка планируется направить более 3 миллиардов рублей.

Бесплатный Wi-Fi появился в трамваях в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗЖители Нижнего Тагила стали чаще выбирать трамваиПервых пассажиров прокатил ретро-трамвай в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#Трамваи#Обновление#Транспорт#Город#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Алексей Орлов
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Вчера, 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
Вчера, 16:03
Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:26
Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
Сегодня, 07:29
Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата
Вчера, 12:47
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Вчера, 10:30