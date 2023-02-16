25 новых трамвайных вагонов появятся в Екатеринбурге в 2023 году

Запуск ее запланирован на конец октября 2023 года. Именно потому, по словам мэра, важно решить вопрос с обеспечением парка. Орлов отметил, что городу потребуется минимум 20 трамваев. Стоимость каждого из них составляет 150 миллионов рублей. В общей сложности на обновление трамвайного парка планируется направить более 3 миллиардов рублей.