25 новых трамвайных вагонов появятся в Екатеринбурге в 2023 году

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В частности, вагоны будут отправлены курсировать на линии в Академический район Екатеринбурга. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда».
Запуск ее запланирован на конец октября 2023 года. Именно потому, по словам мэра, важно решить вопрос с обеспечением парка. Орлов отметил, что городу потребуется минимум 20 трамваев. Стоимость каждого из них составляет 150 миллионов рублей. В общей сложности на обновление трамвайного парка планируется направить более 3 миллиардов рублей.