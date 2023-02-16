48-летний экс-сотрудник МВД из Полевского скончался на спецоперации

Сергей окончил Уральский радиотехнический колледж, далее он проходил военную службу по призыву в должности заместителя командира взвода. Потом на протяжении 20 лет он проходил службу в вневедомственной охране и отделе внутренних дел города Полевского. Имеет награды: медали МВД России «За отличия в службе» 1,2,3 степени. В сентябре прошлого года он вышел на пенсию.