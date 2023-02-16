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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

48-летний экс-сотрудник МВД из Полевского скончался на спецоперации

16 февраля 2023, 12:26
Фото: администрация Полевского городского округа
На СВО погиб 48-летний Сергей Варлашин. Он был сержантом.

О его кончине рассказали в администрации Полевского городского округа, выразив свои соболезнования его семье.

Сергей окончил Уральский радиотехнический колледж, далее он проходил военную службу по призыву в должности заместителя командира взвода. Потом на протяжении 20 лет он проходил службу в вневедомственной охране и отделе внутренних дел города Полевского. Имеет награды: медали МВД России «За отличия в службе» 1,2,3 степени. В сентябре прошлого года он вышел на пенсию. 

Позднее он решил добровольно отправиться на СВО. Контракт он подписал 7 октября. Погиб он 5 февраля возле населенного пункта Червонная Диброва ЛНР. Погиб военный, ведя тяжелый бой в ходе атаки обороняющего противника. Он получил множественные осколочные ранения. Посмертно его наградили «Орденом Мужества». Похоронили мужчину 16 февраля.

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