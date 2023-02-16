Актуальный список бомбоубежищ составят в Екатеринбурге

Всего в Екатеринбурге насчитывается более 900 сооружений ГО. Чаще это не законсервированные объекты. Нередко они располагаются в подвалах и сдаются в аренду под склады, магазины и так далее. При объявлении чрезвычайного положения помещение должно быть готово к приему людей в течение 6 часов, пишет «Коммерсантъ».