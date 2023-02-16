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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

Актуальный список бомбоубежищ составят в Екатеринбурге

16 февраля 2023, 11:17
Фото: TagilCity.ru

Реестр бомбоубежищ обновят в Екатеринбурге к лету

В Екатеринбурге актуализируют список имеющихся бомбоубежищ. Причиной стало то, что 95% объектов, которые были построены еще в СССР, пришли в негодность. По данным администрации города, чтобы сделать новые расчеты для укрытия 100% населения потребуется полгода.

Данные об адресах бомбоубежищ жители города могут получить с помощью специальных листовок или в ЕДДС. При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщения также будут распространены по радио, телефонам и телевизорам. Об этом на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения екатеринбургской гордумы рассказал председатель комитета административных органов Евгений Клюжин.

По его словам, одной из задач антитеррористической деятельности является подготовка мест для временного размещения граждан и бомбоубежищ. Он отметил, что в Екатеринбурге многие сооружения уже изношены.

Для актуализации данных специалисты пересчитают укрытия и спишут те, которые пришли в негодность. При этом, не во всех домах имеются поземные помещения или рядом находятся ТЦ с паркингами.

Однако у нас есть требования по расстоянию от дома до места укрытия, и сейчас мы занимаемся расчетами применительно к каждому дому и каждому подъезду с адресной привязкой к конкретным укрытиям,— объяснил Клюжин.

Всего в Екатеринбурге насчитывается более 900 сооружений ГО. Чаще это не законсервированные объекты. Нередко они располагаются в подвалах и сдаются в аренду под склады, магазины и так далее. При объявлении чрезвычайного положения помещение должно быть готово к приему людей в течение 6 часов, пишет «Коммерсантъ».

Указатели на бомбоубежища появились в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Бомбоубежище#Укрытие#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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