Бастрыкин поручил заняться делом осужденного за педофилию афганца из Алапаевска

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Ранее мужчина был отправлен в колонию, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь же Бастрыкин поручил Михаилу Богинскому представить доклад об обстоятельствах, которые легли в основу обвинения.
Внимание на это дело он решил обратить после того, как родственники заключенного пожаловались на то, что мужчину оклеветали.
Приговор ветерану был вынесен 15 февраля. Следствие пришло к выводу, что Ардиев показывал свои половые органы 10-летней девочке. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии.