TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Бастрыкин поручил заняться делом осужденного за педофилию афганца из Алапаевска

16 февраля 2023, 14:57
Фото: 1MI
Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом ветерана войны в Афганистане Фирата Ардиева. 66-летний ветеран из Алапаевска обвиняется в развращении 10-летней девочки.

Ранее мужчина был отправлен в колонию, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь же Бастрыкин поручил Михаилу Богинскому представить доклад об обстоятельствах, которые легли в основу обвинения.

Внимание на это дело он решил обратить после того, как родственники заключенного пожаловались на то, что мужчину оклеветали.

Приговор ветерану был вынесен 15 февраля. Следствие пришло к выводу, что Ардиев показывал свои половые органы 10-летней девочке. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии.

Серийный педофил из Нижнего Тагила получил 24 года тюрьмы
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Колония#Педофилия#Афганская война#Война#Происшествия#Новости УрФО#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Вчера, 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
Вчера, 16:03
Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:26
Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
Сегодня, 07:29
Условным сроком отделалась турагент Оксана Забавина за обман тагильчан на 1,5 млн
Сегодня, 14:44
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Вчера, 10:30