Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили и наградили медалью в Сухом Логе

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Известно, что Дмитрий с 2014 года находился в местах лишения свободы. Его судили за следующие преступления: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, из-за которого наступила гибель человека, групповое мошенничество, грабеж и разбой, а также за наркотические вещества, следует из данных Свердловского областного суда.
Панихида и похороны по военнослужащему состоялись 15 февраля в Сухом Логе, сообщает местная мэрия. Смерть настигла бойца 22 января под Артемовском, а участие в СВО ныне погибший принимал с октября 2022 года.
Ранее стало известно, что в Серове попрощались с бойцом Виталием Михайловым, который также погиб в сражениях под Артемовском. Известно, что военный сидел в колонии строгого режима.