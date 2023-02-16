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Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили и наградили медалью в Сухом Логе

16 февраля 2023, 04:49
Фото: 1MI
Дмитрий Макаров был 38-летним бойцом частной военной компании «Вагнер». Его жизнь окончилась в боях на территории СВО вооруженных сил России на южных рубежах. Мужчину — бывшего уголовника — похоронили и наградили медалью «За отвагу» в Сухом Логе.

Известно, что Дмитрий с 2014 года находился в местах лишения свободы. Его судили за следующие преступления: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, из-за которого наступила гибель человека, групповое мошенничество, грабеж и разбой, а также за наркотические вещества, следует из данных Свердловского областного суда.

Панихида и похороны по военнослужащему состоялись 15 февраля в Сухом Логе, сообщает местная мэрия. Смерть настигла бойца 22 января под Артемовском, а участие в СВО ныне погибший принимал с октября 2022 года.

Дмитрий Макаров
Фото: Администрация городского округа Сухой Лог

Ранее стало известно, что в Серове попрощались с бойцом Виталием Михайловым, который также погиб в сражениях под Артемовском. Известно, что военный сидел в колонии строгого режима.

В Серове похоронят бойца ЧВК «Вагнер»
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