Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили и наградили медалью в Сухом Логе

Известно, что Дмитрий с 2014 года находился в местах лишения свободы. Его судили за следующие преступления: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, из-за которого наступила гибель человека, групповое мошенничество, грабеж и разбой, а также за наркотические вещества, следует из данных Свердловского областного суда.