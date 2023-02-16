Буцаев заявил о создании интерактивной карты мусорной отрасли Российской Федерации

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что начиная с 2019 года его структура провела более 300 экспертиз территориальных схем. Также были смоделированы схемы потоков отходов по всем субъектам РФ. РЭО удалось создать федеральную схему перспективных объектов, получивших поддержку из госбюджета и от Российского экологического оператора, пишет newsnn.ru.
Буцаев сделал акцент на существенном изменении территориальных схем. Речь идёт, прежде всего, о достижении запланированных показателей по снижению захоронения отходов, расчёте количества отходов и масштабировании существующих объектов.
Из 1240 объектов, внесённых в систему, 419 относятся к области переработки отходов и 243 - к компостированию. Также предполагается наличие в системе блока мониторинга работы региональных операторов. Их будут контролировать, анализируя маршруты более 5 000 мусоровозов и систему данных о более чем 1 000 000 контейнерных площадок.
Информационная система состоит из трёх ключевых компонентов: базы данных, в которой уже сейчас собирается 80% информации, необходимой для ФГИС УТКО, аналитического модуля, позволяющего моделировать терсхемы и делать расчёты, интерактивной карты. На последнюю нанесены все объекты обращения с отходами, зоны деятельности регоператоров и не только.
Инструментарий, созданный РЭО, позволяет создавать в информационной системе электронные модели территориальных схем, которые будут с самого начала интегрированы во ФГИС УТКО (Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов).
РЭО в пилотном режиме бесплатно передает программное обеспечение для разработки электронных моделей терсхем регионам. С учётом того, что актуализация электронных моделей стоит 5-10 млн рублей, это может значительно снизить затраты региональных бюджетов.
Сейчас к системе подключено более 2 000 пользователей. Для регионов, регоператоров и собственников объектов обращения с отходами созданы личные кабинеты. В настоящее время данные вносятся в систему на добровольной основе каждый месяц. Обязательным ввод информации станет после введения в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы учёта твердых коммунальных отходов. Это будет сделано в первой половине 2023 года.
К концу этого года во ФГИС УТКО будут перенесены данные владельцев объектов, работающих в сфере ТКО, а также поступающие от регоператоров. Параллельно в РЭО разрабатывают механизмы применения новых способов мониторинга. Это облёты и даже применение искусственных спутников.
В перспективе инфраструктура ФГИС УТКО должна использоваться для мониторинга ситуации в области обращения со всеми видами отходов, для чего РЭО подготовил поправки в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”.