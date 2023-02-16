Буцаев заявил о создании интерактивной карты мусорной отрасли Российской Федерации

Сейчас к системе подключено более 2 000 пользователей. Для регионов, регоператоров и собственников объектов обращения с отходами созданы личные кабинеты. В настоящее время данные вносятся в систему на добровольной основе каждый месяц. Обязательным ввод информации станет после введения в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы учёта твердых коммунальных отходов. Это будет сделано в первой половине 2023 года.