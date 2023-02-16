Число случаев буллинга в школах растет в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, с 2020 года количество обращений выросло на 40%. Речь идет об обращениях, касающихся ситуаций в школах. При этом становится больше случаев травли в детсадах, заявил Мороков в ходе пресс-конференции ТАСС. Он добавил, что проблема носит латентный характер, а потому цифры не могут отобразить реальный масштаб проблемы.
По словам Морокова, в школах работают службы примирения, но это не помогает решить ситуацию. Помимо них, считает он, нужно создавать независимые психологические службы, чтобы они находились вне учебных заведений.
Напомним, последний случай буллинга в Нижнем Тагиле, попавший в сеть, случился в школе No33. Там в туалете две девочки повздорили и одна другой ударила ногой в лицо. Все это снимали на видео другие ученики, находившиеся в этот момент рядом. В результате ролик попал в сеть.