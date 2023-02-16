Число случаев буллинга в школах растет в Свердловской области

Напомним, последний случай буллинга в Нижнем Тагиле, попавший в сеть, случился в школе No33. Там в туалете две девочки повздорили и одна другой ударила ногой в лицо. Все это снимали на видео другие ученики, находившиеся в этот момент рядом. В результате ролик попал в сеть.