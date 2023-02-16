TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Число случаев буллинга в школах растет в Свердловской области

16 февраля 2023, 13:38
Фото: 1MI
За 2022 год число обращений по поводу буллинга в школах Свердловской области выросло. Всего в 2022 году аппаратом уполномоченного по правам ребенка в регионе было получено 78 обращений.

По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, с 2020 года количество обращений выросло на 40%. Речь идет об обращениях, касающихся ситуаций в школах. При этом становится больше случаев травли в детсадах, заявил Мороков в ходе пресс-конференции ТАСС. Он добавил, что проблема носит латентный характер, а потому цифры не могут отобразить реальный масштаб проблемы.

По словам Морокова, в школах работают службы примирения, но это не помогает решить ситуацию. Помимо них, считает он, нужно создавать независимые психологические службы, чтобы они находились вне учебных заведений.

Напомним, последний случай буллинга в Нижнем Тагиле, попавший в сеть, случился в школе No33. Там в туалете две девочки повздорили и одна другой ударила ногой в лицо. Все это снимали на видео другие ученики, находившиеся в этот момент рядом. В результате ролик попал в сеть.

Ученица, избившая сверстницу в школе Нижнего Тагила, избежала наказания
Узнать подробнее
#Дети#Буллинг#Травля#Школы#Десткий сад#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Вчера, 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
Вчера, 16:03
Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:26
Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
Сегодня, 07:29
Условным сроком отделалась турагент Оксана Забавина за обман тагильчан на 1,5 млн
Сегодня, 14:44
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Вчера, 10:30