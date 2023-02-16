Дети из Нижнего Тагила отправили письма и рисунки участникам СВО

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Эти послания будут направлены во все точки, где находятся военнослужащие. Солдатам и офицерам они будут вручены ко Дню защитника отечества, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Письма были подготовлены в рамках Всероссийской молодежной акции «Письмо защитнику Отечества». Участие в ней приняли все школы и детские сады города.
По мнению заведующей детсадом No82 Оксаны Макаровой, такие мероприятия помогают воспитывать патриотизм в детях, любовь к своей Родине, гордость за армию. Она уверена, что патриотическое воспитание должно начинаться с детства.
Уже завтра 17 февраля все письма будут переданы в «Дом офицеров Центрального военного округа» Министерства обороны Российской Федерации. В общей сложности с сентября 2022 года по январь 2023 года из Нижнего Тагила было отправлено больше 16 тысяч писем от детей в зону СВО.