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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Дети из Нижнего Тагила отправили письма и рисунки участникам СВО

16 февраля 2023, 13:22
Фото: 1MI
В посылки, которые отправляются в зону спецоперации, будут вложены детские письма и рисунки. В том числе и от юных жителей Нижнего Тагила. Дети рассказывают бойцам, какие у них планы на будущее, а также желают поскорее вернуться домой.

Эти послания будут направлены во все точки, где находятся военнослужащие. Солдатам и офицерам они будут вручены ко Дню защитника отечества, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Письма были подготовлены в рамках Всероссийской молодежной акции «Письмо защитнику Отечества». Участие в ней приняли все школы и детские сады города.

По мнению заведующей детсадом No82 Оксаны Макаровой, такие мероприятия помогают воспитывать патриотизм в детях, любовь к своей Родине, гордость за армию. Она уверена, что патриотическое воспитание должно начинаться с детства.

Уже завтра 17 февраля все письма будут переданы в «Дом офицеров Центрального военного округа» Министерства обороны Российской Федерации. В общей сложности с сентября 2022 года по январь 2023 года из Нижнего Тагила было отправлено больше 16 тысяч писем от детей в зону СВО.

Какие мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле ко Дню защитника Отечества
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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Поздравление#Открытки#Общество
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