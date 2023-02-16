Дети из Нижнего Тагила отправили письма и рисунки участникам СВО

Уже завтра 17 февраля все письма будут переданы в «Дом офицеров Центрального военного округа» Министерства обороны Российской Федерации. В общей сложности с сентября 2022 года по январь 2023 года из Нижнего Тагила было отправлено больше 16 тысяч писем от детей в зону СВО.