Дети из поселка под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Добираются до учебного заведения ребята так: встают около 6:00, собираются и идут (со сменкой и портфелями) до остановки «Торфяник», до которой больше километра. Путь лежит через лес, в котором отсутствует освещение, а дорогу не чистят. Родители отмечают наличие собак, которых «никто не контролирует». Положение дел ухудшается с наступлением морозов (детишки долго не могут отогреть щеки после «прогулки»), а весной дорожку и вовсе размывает.
Дойдя до остановки, жители поселка Чащино сталкиваются с еще одной проблемой: отсутствием уличного освещения. Водителям автобусов приходится «мигать» фонариками на телефоне для того, чтобы тот увидел пассажиров, сообщает ИА «Все новости».
С сентября 2022 года водитель школьного автобуса уволился, а из-за кадрового голода найти нового не могут, подмечают в управлении образования Нижнего Тагила. Такая ситуация возникла из-за того, что к автомобилисту на должности предъявляются особые требования: права категории D, релевантный опыт работы (соискатель должен проработать на общественном транспорте в течение 2 последних лет). Изначальный уровень зарплаты насчитывал 25 000 рублей, но позже повысился до 35 000. Детям приходится добираться до знаний так, как получится, а водитель все еще не нашелся.
Мэрия Нижнего Тагила предлагает организовать коммерческий рейс, проходящий через Чащино. Остановочный комплекс и все условия для организации маршрута готовы, однако прежде необходимо устранить замечания по состоянию проезжей части и дорожных знаков, отметил региональный Минтранс. Обслуживающему этот участок дороги подрядчику направили соответствующее письмо.
С начала учебного года появился микроавтобус №110 «Нижний Тагил — село Елизаветинское», проходящий через Чащино, однако он не помог решить проблему из-за нехватки мест и неудобного графика.
В ГИБДД Нижнего Тагила также дали положительный ответ на вопрос об организации транспорта из Чащино — остановка и дорожное полотно соответствуют стандартам безопасности. С этим не согласен представитель компании-перевозчика «Автолюкс». Со слов Ильи Соловьева, автобус № 104 не заезжает в поселок из-за того, что при выезде в сторону Черноисточинска пришлось бы пересекать двойную сплошную полосу. Также машины из Черной развиваются «приличную» скорость при движении в горку, что чревато аварией.
Жители поселка под Нижним Тагилом выражают надежду на то, что их транспортный вопрос будет решен.