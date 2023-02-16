Дети из поселка под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса

Добираются до учебного заведения ребята так: встают около 6:00, собираются и идут (со сменкой и портфелями) до остановки «Торфяник», до которой больше километра. Путь лежит через лес, в котором отсутствует освещение, а дорогу не чистят. Родители отмечают наличие собак, которых «никто не контролирует». Положение дел ухудшается с наступлением морозов (детишки долго не могут отогреть щеки после «прогулки»), а весной дорожку и вовсе размывает.