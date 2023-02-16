Дорожники раскопали неразорвавшийся боеприпас под Екатеринбургом

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Раскопки проводились во время реконструкции Пермского тракта. Артиллерийский снаряд был найден рабочими «Уралуправтодора», пишет Е1.
В Росгвардии отметили, что на место выехали специалисты. Они займутся разминированием боеприпаса. Также на месте дежурят врачи центра медицины катастроф.
Отмечается, что медики на место были вызваны из-за имеющейся угрозы чрезвычайной ситуации.
Напомним, что ранее, 14 января, под Белгородом произошло ЧП. Военнослужащий решил подорвать гранату РГД-5 ради шутки. В результате три человека скончалось, а еще 10 получили ранения.