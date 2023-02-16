Дорожники раскопали неразорвавшийся боеприпас под Екатеринбургом

В Росгвардии отметили, что на место выехали специалисты. Они займутся разминированием боеприпаса. Также на месте дежурят врачи центра медицины катастроф.



Отмечается, что медики на место были вызваны из-за имеющейся угрозы чрезвычайной ситуации.