TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Дорожники раскопали неразорвавшийся боеприпас под Екатеринбургом

16 февраля 2023, 11:00
Фото: 1MI
Неразорвавшийся боеприпас был найден дорожными рабочими во время раскопок в Ачитском районе Екатеринбурга.

Раскопки проводились во время реконструкции Пермского тракта. Артиллерийский снаряд был найден рабочими «Уралуправтодора», пишет Е1.

В Росгвардии отметили, что на место выехали специалисты. Они займутся разминированием боеприпаса. Также на месте дежурят врачи центра медицины катастроф.

Отмечается, что медики на место были вызваны из-за имеющейся угрозы чрезвычайной ситуации.

Напомним, что ранее, 14 января, под Белгородом произошло ЧП. Военнослужащий решил подорвать гранату РГД-5 ради шутки. В результате три человека скончалось, а еще 10 получили ранения.

10 единиц оружия и 81 боеприпас изъяты в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Боеприпас#Снаряд#Раскопки#Мина#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Вчера, 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
Вчера, 16:03
Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:26
Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
Сегодня, 07:29
Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата
Вчера, 12:47
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Вчера, 10:30