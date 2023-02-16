Достройка моста на Циолковского в Нижнем Тагиле закончится без перекрытия движения

На данный момент на мосту планируется продолжение работ: подрядчик закупил рельсы, трубы для перекладки водоснабжения, брусчатку и другие строительные материалы в 2022 году для установки трамвайных путей. Однако цены на рынке выросли, и общая цена возведения путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле вырастет на 298 миллионов рублей при одобрении изменений Минтрансом Свердловской области.