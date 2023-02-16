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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Достройка моста на Циолковского в Нижнем Тагиле закончится без перекрытия движения

16 февраля 2023, 09:05
Фото: Онлайн-камеры "Сети Тагила"
Мост на Циолковского
О том, что нет необходимости перекрывать движение по мосту на Циолковского для продолжения работ, сообщил начальник управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев. Соответствующее заявление сделано в ходе заседания постоянной комиссии по ЖКХ.
Мы планируем закончить работы без перекрытия движения по мосту. Нет там таких обстоятельств, чтобы закрывать движение, — ответил на вопросы депутатов после доклада Андрей Лебедев.

На данный момент на мосту планируется продолжение работ: подрядчик закупил рельсы, трубы для перекладки водоснабжения, брусчатку и другие строительные материалы в 2022 году для установки трамвайных путей. Однако цены на рынке выросли, и общая цена возведения путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле вырастет на 298 миллионов рублей при одобрении изменений Минтрансом Свердловской области.

Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
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#Анна Варнакина#Мост#Строительство#Стройматериалы#Город#Мост на Циолковского#Эксклюзив#Нижний Тагил
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