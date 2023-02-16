Два дома сгорели в СНТ под Екатеринбургом

На место воспламенения домов выезжали 24 сотрудника пожарно-спасательной службы, а также 6 единиц специализированной техники. Ограничить огонь в распространении удалось в 22:53 по уральскому времени, а в 23:30 горение было уже ликвидировано. Разбор сгоревших конструкций с дальнейшей проливкой продолжался в садовом товариществе до самого утра и завершился в 07:20, сообщает свердловский ГУ МЧС.