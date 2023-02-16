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Два дома сгорели в СНТ под Екатеринбургом

16 февраля 2023, 03:22
Фото: "ГУ МЧС по Свердловской области"
Два садовых дома и надворные постройки сгорели в пожаре, возникшем 15 февраля в 21:00 по уральскому времени на Чусовском тракте в Екатеринбурге. Огонь повредил недвижимость на площади 350 квадратных метров.

На место воспламенения домов выезжали 24 сотрудника пожарно-спасательной службы, а также 6 единиц специализированной техники. Ограничить огонь в распространении удалось в 22:53 по уральскому времени, а в 23:30 горение было уже ликвидировано. Разбор сгоревших конструкций с дальнейшей проливкой продолжался в садовом товариществе до самого утра и завершился в 07:20, сообщает свердловский ГУ МЧС.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения противопожарных правил. Так, например, следует поддерживать чистоту на территории участка, отказаться от сжигания мусора.

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#Анна Варнакина#Пожар#Огонь#Пожарные#Происшествия#Екатеринбург
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