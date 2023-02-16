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Известны причины и новые данные о смерти Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила

16 февраля 2023, 10:23
Фото: TagilCity.ru
Тагильчанка Светлана Бурухина умерла от случайного повреждения холедоха во время эндоскопической операции. Такое заключение вынесли патологоанатомы после вскрытия.

Основная причина смерти, согласно протоколу вскрытия, — случайное повреждение холедоха (желчного протока) во время операции, проведенной 15 декабря. Патологоанатом, составлявший клинико-патолого-анатомический эпикриз, отмечает, что в протоколе операции эту информацию о повреждении холедоха не зафиксировали.

Фото: TagilCity.ru

После повреждения, согласно данным патологоанатома, у Светланы возникли осложнения: геморрагическое пропитывание головки поджелудочной железы, гнойное воспаление поджелудочной. В брюшной полости развился перитонит. Кроме того, у Светланы посмертно была диагностирована фибринозно-гнойная пневмония и ряд других осложнений.

Когда желчный проток повредили, у Светланы все болело. Если был панкреатит и начался сепсис, то человек действительно в Нижнем Тагиле находился в мучениях. Почему в протоколе операции не указано информации о повреждении холедоха? — говорит представитель потерпевшего Юлия Липинская в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.

Непосредственной причиной смерти женщины стал патологический процесс, возникший после повреждения желчных путей.

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Кроме того, ранее сообщалось, что у Светланы Бурухиной было две остановки сердца. По данным медицинской документации (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru), стало известно, что у женщины сердце останавливалось три раза.

Вопросы скорее к Демидовской городской больнице, в СОКБ №1 Светлана уже поступила в тяжелом состоянии, — уверена представитель потерпевшего.

По данному делу уже назначена судмедэкспертиза, которая поможет прояснить ряд моментов. Муж погибшей жительницы Нижнего Тагила со дня на день получит постановление о предстоящей экспертизе.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор нашел в меддокументации Светланы Бурухиной ряд нарушений. К примеру, выяснилось, что женщина не давала согласие на операцию и не была предупреждена о возможных последствиях. 

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