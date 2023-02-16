«Коллапс и бардак»: тагильский депутат высказался о пробках на мосту на Циолковского

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
На заседании постоянной комиссии по ЖКХ был поднят вопрос о том, что движение на мосту затруднено, особенно в часы пик.
По словам Алексея Балыбердина, раньше при выезде на путепровод с улицы Индустриальной было три полосы для движения машин. С двух правых полос, с крайней правой и со средней, поворачивали направо, а с крайней левой — на мост. Затем мост закрыли на реконструкцию и движение остановили. Сейчас путепровод открыт, однако теперь висят предписывающие знаки, что там всего две полосы и поворот с них разрешен только направо.
Как людям поворачивать налево? То есть они должны повернуть направо, потом через рельсы вклиниться в поток, идущий направо по Индустриальной и только потом ехать на мост? Кроме того, третья левая полоса, как была, так и есть. И по ней все как ездили, так и ездят. И больше того, там для них стоит светофор на другой стороне. То есть если здесь светофор со стрелочкой, что поворот разрешен направо, то там стоит простой — красный, желтый, зеленый, — спросил Алексей Балыбердин.
Начальник управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев разъяснил ситуацию. По его словам, строительство не окончено и регулирование дорожного движения осуществляет подрядная организация по согласованию с ГИБДД.
Эта временная схема движения согласована именно в том виде, в котором она есть на сегодняшний день. В принципе, изменить ее сейчас можно, но все полномочия у подрядной организации, — пояснил Андрей Лебедев.
Алексей Балыбердин отметил, что поток автомобилей в этом месте очень большой, особенно в часы пик, когда едут работники НТМК.
Там коллапс, там на самом деле бардак! Половина людей едет по знакам, поворачивает на рельсы и прочее, — сказал депутат.