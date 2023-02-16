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Published Сегодня, 10:08

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«Коллапс и бардак»: тагильский депутат высказался о пробках на мосту на Циолковского

16 февраля 2023, 10:08
Фото: Скриншот камеры "Сети Тагила"
Действующую временную схему движения на мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле раскритиковал депутат Гордумы Алексей Балыбердин. Сейчас на путепроводе скапливаются большие пробки из автомобилей.

На заседании постоянной комиссии по ЖКХ был поднят вопрос о том, что движение на мосту затруднено, особенно в часы пик.

По словам Алексея Балыбердина, раньше при выезде на путепровод с улицы Индустриальной было три полосы для движения машин. С двух правых полос, с крайней правой и со средней, поворачивали направо, а с крайней левой — на мост. Затем мост закрыли на реконструкцию и движение остановили. Сейчас путепровод открыт, однако теперь висят предписывающие знаки, что там всего две полосы и поворот с них разрешен только направо.

Как людям поворачивать налево? То есть они должны повернуть направо, потом через рельсы вклиниться в поток, идущий направо по Индустриальной и только потом ехать на мост? Кроме того, третья левая полоса, как была, так и есть. И по ней все как ездили, так и ездят. И больше того, там для них стоит светофор на другой стороне. То есть если здесь светофор со стрелочкой, что поворот разрешен направо, то там стоит простой — красный, желтый, зеленый, — спросил Алексей Балыбердин.

Начальник управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев разъяснил ситуацию. По его словам, строительство не окончено и регулирование дорожного движения осуществляет подрядная организация по согласованию с ГИБДД.

Эта временная схема движения согласована именно в том виде, в котором она есть на сегодняшний день. В принципе, изменить ее сейчас можно, но все полномочия у подрядной организации, — пояснил Андрей Лебедев.

Алексей Балыбердин отметил, что поток автомобилей в этом месте очень большой, особенно в часы пик, когда едут работники НТМК.

Там коллапс, там на самом деле бардак! Половина людей едет по знакам, поворачивает на рельсы и прочее, — сказал депутат.
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#Евгения Сафина#Пробки#Автомобили#Реконструкция#Депутат#Транспорт#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Нижний Тагил#Алексей Балыбердин
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