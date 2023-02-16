«Коллапс и бардак»: тагильский депутат высказался о пробках на мосту на Циолковского

По словам Алексея Балыбердина, раньше при выезде на путепровод с улицы Индустриальной было три полосы для движения машин. С двух правых полос, с крайней правой и со средней, поворачивали направо, а с крайней левой — на мост. Затем мост закрыли на реконструкцию и движение остановили. Сейчас путепровод открыт, однако теперь висят предписывающие знаки, что там всего две полосы и поворот с них разрешен только направо.