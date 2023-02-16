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Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Мировой рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила

Сегодня, 08:50
Спортсмен из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин установил мировой рекорд по отжиманиям на тыльной стороне ладони вывернутых кистей рук.

За минуту Фанис отжался 46 раз. Прошлый мировой рекорд составлял 42 повторения. Об этом рассказал сам спортсмен.

Также он поделился, что это его первый мировой рекорд и его результатом он доволен. Установить его было непросто.

Было действительно сложно делать такую вариацию отжиманий, но проходя через препятствия мы достигаем успехов, — сказал спортсмен.

Напомним, что Фанис Хайруллин — известный тагильский тренер. Под его руководством многие молодые ребята установили различные Рекорды России. К примеру, недавно 11-летний спортсмен Иван Болотов установил рекорд России по подтягиваниям на турнике. К спортивному достижению мальчик готовился 2,5 месяца. Иван подтянулся 16 раз.

11-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по подтягиваниям
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#Нижний Тагил#Рекорд#Спорт#Отжимание#Эксклюзив#Елена Озерова#Касается каждого
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