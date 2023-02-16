Мировой рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
За минуту Фанис отжался 46 раз. Прошлый мировой рекорд составлял 42 повторения. Об этом рассказал сам спортсмен.
Также он поделился, что это его первый мировой рекорд и его результатом он доволен. Установить его было непросто.
Было действительно сложно делать такую вариацию отжиманий, но проходя через препятствия мы достигаем успехов, — сказал спортсмен.
Напомним, что Фанис Хайруллин — известный тагильский тренер. Под его руководством многие молодые ребята установили различные Рекорды России. К примеру, недавно 11-летний спортсмен Иван Болотов установил рекорд России по подтягиваниям на турнике. К спортивному достижению мальчик готовился 2,5 месяца. Иван подтянулся 16 раз.