Митрополит Екатеринбургский сравнил гомосексуализм с психиатрическими болезнями

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Соответствующую речь священник произнес во время участия в эфире на телевизионном канале ОТВ. Со слов владыки, православная церковь бережет и хранит институт брака между мужчиной и женщиной, а также считает такой состав семьи исключительно правильным. Иные же формы личных взаимоотношений «являются мерзостью перед лицом Божиим», подчеркнул Евгений.
Также, добавляет Митрополит Екатеринбургский, в России практикуется аккуратное отношение к нарушениям психического здоровья.
Ранее Евгений раскритиковал проект закона, направленного на борьбу с буллингом в школах.