Митрополит Екатеринбургский сравнил гомосексуализм с психиатрическими болезнями

Соответствующую речь священник произнес во время участия в эфире на телевизионном канале ОТВ. Со слов владыки, православная церковь бережет и хранит институт брака между мужчиной и женщиной, а также считает такой состав семьи исключительно правильным. Иные же формы личных взаимоотношений «являются мерзостью перед лицом Божиим», подчеркнул Евгений.