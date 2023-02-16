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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

Митрополит Екатеринбургский сравнил гомосексуализм с психиатрическими болезнями

16 февраля 2023, 04:19
Фото: Евгений Кульберг
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений считает, что гомосексуализм сопоставим с шизофренией и аутизмом. Священнослужитель считает, что отношения между людьми одного пола — серьезное нарушение.

Соответствующую речь священник произнес во время участия в эфире на телевизионном канале ОТВ. Со слов владыки, православная церковь бережет и хранит институт брака между мужчиной и женщиной, а также считает такой состав семьи исключительно правильным. Иные же формы личных взаимоотношений «являются мерзостью перед лицом Божиим», подчеркнул Евгений.

Также, добавляет Митрополит Екатеринбургский, в России практикуется аккуратное отношение к нарушениям психического здоровья.

Законопроект о профилактике буллинга в школах раскритиковал митрополит Екатеринбурга
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Ранее Евгений раскритиковал проект закона, направленного на борьбу с буллингом в школах.

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