Мобилизованные жители Свердловской области из зоны СВО записали видеообращение родным

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Разведчики из Екатеринбурга, Талицы, Верхней Пышмы, Асбеста и других городов передали всем привет.
По словам мужчин, они себя чувствуют хорошо, выполняют поставленные задачи и скоро вернутся домой. Также они передали теплые слова своим семьям, пишет «КП-Екатеринбург».
Также видеоприветы передали жители Удмуртии, Курганской области, Мордовии и других регионов России.
Напомним, в конце января военные, находящиеся в зоне СВО, записали обращение к главе Нижнего Тагилу Владиславу Пинаеву и просили создать центр начальной военной подготовки в городе.