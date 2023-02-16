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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Мобилизованные жители Свердловской области из зоны СВО записали видеообращение родным

16 февраля 2023, 10:03
Фото: 1MI
Мобилизованные жители Свердловской области, находящиеся в зоне проведения спецоперации, записали видеообращение к своим родным.

Разведчики из Екатеринбурга, Талицы, Верхней Пышмы, Асбеста и других городов передали всем привет.

По словам мужчин, они себя чувствуют хорошо, выполняют поставленные задачи и скоро вернутся домой. Также они передали теплые слова своим семьям, пишет «КП-Екатеринбург».

Также видеоприветы передали жители Удмуртии, Курганской области, Мордовии и других регионов России.

Напомним, в конце января военные, находящиеся в зоне СВО, записали обращение к главе Нижнего Тагилу Владиславу Пинаеву и просили создать центр начальной военной подготовки в городе.

Центр начальной военной подготовки в Нижнем Тагиле просят создать бойцы из зоны СВО
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#Ирина Кирилова#Мобилизованные#Видео#Обращение#Общество#Операция на Украине#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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