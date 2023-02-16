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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Мост в Тагиле построят дороже на 298 млн, а мошенница-турагент получила условный срок

16 февраля 2023, 15:54
Фото: Онлайн-камеры "Сети Тагила"
Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн, а мошенница-турагент получила условный срок. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 февраля.

У ООО «Тагильский щебень» нет заключения на проект санитарно-защитной зоны. Предприятие планирует разрабатывать Анатольское месторождения строительного камня около лагеря, санатория и дачных кооперативов на Леневке.

У «Тагильского щебня» нет заключения о санитарно-защитной зоне на разработку карьера
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Мошенница-турагент Оксана Забавина из Нижнего Тагила, обманувшая десятки клиентов, поучила условный срок. Сумма причиненного ущерба лишенным отдыха тагильчанам составила более 1,5 миллиона рублей.

Условным сроком отделалась турагент Оксана Забавина за обман тагильчан на 1,5 млн
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Стали известны новые подробности гибели Светланы Бурухиной после операции. Согласно результатам вскрытия, она умерла от случайного повреждения желчного протока. Патологоанатом отметил, что в протоколе операции эту информацию не указали.

Известны причины и новые данные о смерти Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила
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Строительство моста на Циолковского подорожает на 298 миллионов рублей из-за возросшей в 2022 году цены на стройматериалы. За два года на объект потратили 160 миллионов рублей, а 1 января 2023 года мост открылся для движения.

Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
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Стали известны сроки, в которые на Тагилстрой в Нижнем Тагиле запустят движение трамваев. Пока для запуска не хватает деформационных стыков. Каждый из них стоит около восьми миллионов рублей.

Названы сроки запуска трамвайного движения на Тагилстрой в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Условный срок#Строительство#Мост#Деньги#Подорожание#Операция#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО
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