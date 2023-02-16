Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:56
У ООО «Тагильский щебень» нет заключения на проект санитарно-защитной зоны. Предприятие планирует разрабатывать Анатольское месторождения строительного камня около лагеря, санатория и дачных кооперативов на Леневке.
Мошенница-турагент Оксана Забавина из Нижнего Тагила, обманувшая десятки клиентов, поучила условный срок. Сумма причиненного ущерба лишенным отдыха тагильчанам составила более 1,5 миллиона рублей.
Стали известны новые подробности гибели Светланы Бурухиной после операции. Согласно результатам вскрытия, она умерла от случайного повреждения желчного протока. Патологоанатом отметил, что в протоколе операции эту информацию не указали.
Строительство моста на Циолковского подорожает на 298 миллионов рублей из-за возросшей в 2022 году цены на стройматериалы. За два года на объект потратили 160 миллионов рублей, а 1 января 2023 года мост открылся для движения.
Стали известны сроки, в которые на Тагилстрой в Нижнем Тагиле запустят движение трамваев. Пока для запуска не хватает деформационных стыков. Каждый из них стоит около восьми миллионов рублей.