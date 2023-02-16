На пожизненно осужденного за расстрел людей в вузе в Перми подала в суд его мать

Бекмансуров уже обращался с иском к полиции в суд в январе 2023 года. Он требовал снять его с регистрационного учета. До нападения на вуз молодой человек проживал в микрорайоне Крохалевка на улице Новосибирская. Отсюда он в сентябре 2021 года отправился расстреливать людей.