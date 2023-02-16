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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

На пожизненно осужденного за расстрел людей в вузе в Перми подала в суд его мать

16 февраля 2023, 09:54
Фото: 1MI
С иском в Свердловский районный суд к Тимуру Бекмансурову обратилась его мать Наталья Бекмансурова. Согласно картотеке, третьим лицом выступает отдел полиции №7 УМВД по Перми.

Речь идет о том, чтобы снять пожизненно заключенного, за расстрел людей в вузе в Перми, с регистрации в квартире, где он проживал на момент совершения преступления.

Бекмансуров уже обращался с иском к полиции в суд в январе 2023 года. Он требовал снять его с регистрационного учета. До нападения на вуз молодой человек проживал в микрорайоне Крохалевка на улице Новосибирская. Отсюда он в сентябре 2021 года отправился расстреливать людей.

В феврале 2023 года суд оставил иск без движения, так как он был неграмотно оформлен, пишет ProPerm.

Напомним, 29 декабря 2022 года бывший студент первого курса юрфака ПГНИУ получил пожизненный срок за нападение на людей в вузе и убийство шести человек. Он и гособвинение пытаются обжаловать приговор. Однако документы пока в Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде еще не поступили.

Для обвиняемого в массовом расстреле в Перми требуют пожизненное заключение
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#Ирина Кирилова#Суд#Иск#Родители#Дети#Общество#Новости УрФО#Пермский край#Пермь
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