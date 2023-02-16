Названы сроки запуска трамвайного движения на Тагилстрой в Нижнем Тагиле

Стали известны сроки, в которые на Тагилстрой в Нижнем Тагиле запустят движение трамваев. В настоящий момент для запуска трамвайного движения на полотне не хватает деформационных стыков. Каждый из них стоит около восьми миллионов рублей.

Сначала планируется закупка стыков. После их планируют установить. Также на месте не хватает треллей. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по ЖКХ в Гордуме 16 февраля. Мы эту задачу ставим первоочередно. Дату я вам сказать не смогу, но то, что в этот сезон мы планируем решить этот вопрос — это точно, — рассказал начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев в ходе заседания постоянной комиссии по ЖКХ. В этом году подрядчик завершает работы на путепроводе. Это и запуск полноценного пешеходного движения, движения трамвайных вагонов, запуск очистных сооружений, запуск движения по улице Октябрьской революции от улицы Циолковского до улицы Газетной. Также будет реализована перекладка сетей газоснабжения от улицы Газетной до Заводской. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены. Помимо этого, Андрей Лебедев рассказал, что сейчас проводится техническая экспертиза, а далее в планах — ценовая экспертиза для оценки стоимости проведения работ. После получения положительного заключения будет отыгран контракт и под надзором «ГАЗЭКСа» данные работы будут выполнены подрядной организацией. «ГАЗЭКС» сам такие работы провести не может. Поэтому дал нам право отыграть контракт и под их техническим надзором, — добавил Андрей Лебедев. Жители Нижнего Тагила стали чаще выбирать трамваи Узнать подробнее Читайте также: На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ Движение трамваев остановилось на Вагонке в Нижнем Тагиле