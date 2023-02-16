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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:01

Новый снежный полигон появится в районе Валегина бора в Нижнем Тагиле

16 февраля 2023, 10:58
Фото: TagilCity.ru
Место для складирования снега, убранного с улиц Нижнего Тагила, обустроят на Вагонке в районе Валегина бора.

Сейчас на территории города отведено восемь мест для временного складирования снега после уборки улиц, а в будущем появится и полигон со всеми требуемыми условиями для эксплуатации.

Обустройство снежного полигона с учетом соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды планируется в районе карьера «Валегин Бор», — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Место будущего снежного полигона в Нижнем ТагилеМесто будущего снежного полигона в Нижнем Тагиле
Место будущего снежного полигона в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

На сегодняшний день содержанием улично-дорожной сети в городе занимаются три подрядчика — МУП «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис», ООО «КапиталСтрой». Чистка дорог от снега, по информации пресс-службы, производится в круглосуточном режиме с привлечением более 65 рабочих и около 60 единиц спецтехники.

Для снегоуборочных работ используются грейдеры, минипогрузчики, самосвалы, тракторы, бульдозеры, комбинированные дорожные и вспомогательные машины. Вручную очищаются подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, съезды во дворы.

Всего с начала осенне-зимнего периода с улиц Нижнего Тагила было вывезено около 145 тысяч тонн снега, а на дорогах использовано 4,5 тысячи тонн противогололедных средств и песчано-щебеночной смеси.

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#Анна Григорьева#Снег#Уборка#Полигон#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил
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