Новый снежный полигон появится в районе Валегина бора в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сейчас на территории города отведено восемь мест для временного складирования снега после уборки улиц, а в будущем появится и полигон со всеми требуемыми условиями для эксплуатации.
Обустройство снежного полигона с учетом соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды планируется в районе карьера «Валегин Бор», — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
На сегодняшний день содержанием улично-дорожной сети в городе занимаются три подрядчика — МУП «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис», ООО «КапиталСтрой». Чистка дорог от снега, по информации пресс-службы, производится в круглосуточном режиме с привлечением более 65 рабочих и около 60 единиц спецтехники.
Для снегоуборочных работ используются грейдеры, минипогрузчики, самосвалы, тракторы, бульдозеры, комбинированные дорожные и вспомогательные машины. Вручную очищаются подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, съезды во дворы.
Всего с начала осенне-зимнего периода с улиц Нижнего Тагила было вывезено около 145 тысяч тонн снега, а на дорогах использовано 4,5 тысячи тонн противогололедных средств и песчано-щебеночной смеси.