Кроме того, стало известно, что 1 января 2023 года размер компенсации за услуги ЖКХ увеличен на 3-5%. 16 февраля на заседании правительства под руководством губернатора Свердловской области был принят региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ. Он определяет максимальную сумму расходов граждан на оплату коммуналки. При этом размер компенсации планируется повысить еще на 3-5%.