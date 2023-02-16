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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Перерасчет за коммунальные услуги получат жители Свердловской области

16 февраля 2023, 11:42
Фото: 1MI
До конца марта 2023 года жители Свердловской области получат квитанции с перерасчетом за 2022 года. Он коснется использования и содержания общедомового имущества с учетом показаний общедомовых счетчиков.

Управляющие компании должны в течение первого квартала произвести начисления и перерасчет, сообщили в департаменте жилнадзора. Однако пока неизвестно, как именно это повлияет на общую сумму платежа.

Кроме того, стало известно, что 1 января 2023 года размер компенсации за услуги ЖКХ увеличен на 3-5%. 16 февраля на заседании правительства под руководством губернатора Свердловской области был принят региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ. Он определяет максимальную сумму расходов граждан на оплату коммуналки. При этом размер компенсации планируется повысить еще на 3-5%.

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#Ирина Кирилова#Перерасчет#Коммунальные услуги#ЖКХ#Экономика#Свердловская область#Новости УрФО
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