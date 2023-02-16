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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Под Тагилом продолжается строительство полигона и мусоросортировочного комплекса

16 февраля 2023, 10:52
Фото: АО «Облкоммунэнерго»
«Облкоммунэнерго» продолжает заниматься строительством мусоросортировочного комплекса и нового полигона под Нижним Тагилом. Некоторые вспомогательные объекты уже завершены.

Окончание строительства запланировано на конец 2023 года. На настоящий момент смонтировало 90% металлоконструкций производственного корпуса. Завершение монтажа планируется после установки крупногабаритного оборудования — барабанного грохота. На участке грохочения отходы будут делить на фракции.

Фото: АО «Облкоммунэнерго»

По словам главного инженера проекта управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Евгения Пузырева, МСК — это не только производственный корпус, где проводится отбор вторсырья с разделением его по номенклатуре, но и ряд вспомогательных сооружений.

Строительство некоторых из них подошло к концу. Уже построена насосная станция пожаротушения, станция водоснабжения, две трансформаторных подстанции, канализационная насосная станция. Также произведен монтаж металлоконструкций и устройство фундаментов для гаража, площадки накопления отсортированных материалов и площадки сбора материалов.

Также завершены работы по монтажу металлоконструкций административно-бытовой пристройки, продолжается устройство силовой плиты пола, монтаж кровли и стен, — добавил Евгений Пузырев.

Рядом с комплексом появится и полигон ТКО с использованием современных технологий. Благодаря ним будет минимизировано негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, запланировано строительство современного участка компостирования, на котором органическая часть отходов будет перерабатываться в техногрунт.

Отмечается, что стройплощадку регулярно посещают представители администрации и думы Нижнего Тагила.

#Елена Озерова#Нижний Тагил#Полигон#ТКО#Строительство#Общество
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