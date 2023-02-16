Под Тагилом продолжается строительство полигона и мусоросортировочного комплекса

По словам главного инженера проекта управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Евгения Пузырева, МСК — это не только производственный корпус, где проводится отбор вторсырья с разделением его по номенклатуре, но и ряд вспомогательных сооружений.