Прием заявок на «Ночь музеев» стартовал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Главной темой планируется сделать 300-летие Екатеринбурга. Также есть дополнительная тематика. Она касается Года педагога и наставника в РФ. Принять участие в проекте могут любые площадки. Заявка должна быть подана до 19 марта через сайт мероприятия, сообщили в оргкомитете.
По традиции в «Ночь музеев» будет представлено две программы — взрослая и для детей. Около Водонапорной башни будет размещен информационный центр, где можно будет получить все подробности о проекте.
«Ночь музеев» проводится в Екатеринбурге уже в 17 раз. В 2022 году в ней приняли участие 134 учреждения со всего города и за его пределами. Число посетителей превысило 75 тысяч человек.