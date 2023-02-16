TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Прием заявок на «Ночь музеев» стартовал в Екатеринбурге

16 февраля 2023, 10:58
Фото: 1MI
Принимать заявки на участие от площадок начал проект «Ночь музеев» в Екатеринбурге. В 2023 году дата мероприятия назначена на 20 мая.

Главной темой планируется сделать 300-летие Екатеринбурга. Также есть дополнительная тематика. Она касается Года педагога и наставника в РФ. Принять участие в проекте могут любые площадки. Заявка должна быть подана до 19 марта через сайт мероприятия, сообщили в оргкомитете.

По традиции в «Ночь музеев» будет представлено две программы — взрослая и для детей. Около Водонапорной башни будет размещен информационный центр, где можно будет получить все подробности о проекте.

«Ночь музеев» проводится в Екатеринбурге уже в 17 раз. В 2022 году в ней приняли участие 134 учреждения со всего города и за его пределами. Число посетителей превысило 75 тысяч человек.

В поселке под Нижним Тагилом отремонтируют музей-школу
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Музей#Проект#Участие#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Вчера, 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
Вчера, 16:03
Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:26
Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
Сегодня, 07:29
Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата
Вчера, 12:47
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Вчера, 10:30