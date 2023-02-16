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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Раскрыты подробности поисков 47-летнего мужчины с ДЦП в Екатеринбурге

16 февраля 2023, 11:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге волонтеры раскрыли детали поисков 47-летнего мужчины с ДЦП. Станислав Лобанов страдает ДЦП с детства. А 1 февраля он вышел из дома в поселке Рефтинский и больше не вернулся.

Тогда родственники обратились к волонтерам. О мужчине было известно, что он отлично ориентируется в пространстве и знает местность буквально наизусть. Также сообщалось, что он любит путешествовать и кататься на автобусах. До этого он уже пропадал, пишет Е1.

После прошлого его исчезновения стало известно, что Станислав уехал в Екатеринбург и несколько дней там прокатался на автобусах. Ночевал он на вокзале, также заходил в церкви. Там он занимался уборкой и получал за это еду.

Волонтеры активно искали пропавшего, в том числе по церквям. Поиски продолжались 10 дней, и некоторые жители сообщали, что видели его.

В результате 11 февраля поисковикам позвонил житель Академического района, который рассказал, что видел пропавшего в подъезде. На 7-м этаже мужчину и нашли. Волонтеры отвезли его домой.

Тагильские волонтеры выполнили более 250 заявок от семей мобилизованных
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Поиск#Мужчина#Пропал#Волонтер#ДЦП#Общество#Новости УрФО
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