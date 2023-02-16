Раскрыты подробности поисков 47-летнего мужчины с ДЦП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Тогда родственники обратились к волонтерам. О мужчине было известно, что он отлично ориентируется в пространстве и знает местность буквально наизусть. Также сообщалось, что он любит путешествовать и кататься на автобусах. До этого он уже пропадал, пишет Е1.
После прошлого его исчезновения стало известно, что Станислав уехал в Екатеринбург и несколько дней там прокатался на автобусах. Ночевал он на вокзале, также заходил в церкви. Там он занимался уборкой и получал за это еду.
Волонтеры активно искали пропавшего, в том числе по церквям. Поиски продолжались 10 дней, и некоторые жители сообщали, что видели его.
В результате 11 февраля поисковикам позвонил житель Академического района, который рассказал, что видел пропавшего в подъезде. На 7-м этаже мужчину и нашли. Волонтеры отвезли его домой.