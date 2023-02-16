Ремонт детской поликлиники на Красном Камне завершается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
После приемки объекта будет назначена дата открытия, когда медицинское учреждение распахнет свои двери для пациентов и их родителей. Здание было полностью закрыто на ремонт с середины прошлого года, но прием не прекращался, детей временно принимали по другим адресам.
В поликлинике были заменены системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, средства связи, охранно-пожарная сигнализация. Обновили электрику, заменили двери, часть окон, сделали открытую регистратуру, в здании появился кабинет неотложной помощи с отдельным входом, для разделения потоков пациентов.
Обновленная поликлиника должна понравиться пациентам и их родителям, по мере выделения субсидий детские поликлиники модернизируют и обновляют для удобства и комфорта посетителей, а также повышения качества оказания медицинской помощи, — сказал главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.