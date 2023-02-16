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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Ремонт детской поликлиники на Красном Камне завершается в Нижнем Тагиле

16 февраля 2023, 11:07
Фото: Фотографии предоставлены пресс-службой ДГБ г. Нижний Тагил
Поликлиника по адресу: Победы, 42
Ремонтные работы в детской поликлинике по адресу Победы, 42 в Нижнем Тагиле подходят к концу. Всего на ремонт было выделено более 33 миллионов рублей.

После приемки объекта будет назначена дата открытия, когда медицинское учреждение распахнет свои двери для пациентов и их родителей. Здание было полностью закрыто на ремонт с середины прошлого года, но прием не прекращался, детей временно принимали по другим адресам.

Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42
Фото: Пресс-служба ДГБ г. Нижний Тагил

В поликлинике были заменены системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, средства связи, охранно-пожарная сигнализация. Обновили электрику, заменили двери, часть окон, сделали открытую регистратуру, в здании появился кабинет неотложной помощи с отдельным входом, для разделения потоков пациентов.

Обновленная поликлиника должна понравиться пациентам и их родителям, по мере выделения субсидий детские поликлиники модернизируют и обновляют для удобства и комфорта посетителей, а также повышения качества оказания медицинской помощи, — сказал главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42 Поликлиника по адресу: Победы, 42
Поликлиника по адресу: Победы, 42
Фото: Пресс-служба ДГБ г. Нижний Тагил
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