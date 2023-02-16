Рисовал свастику кровью: мужчина напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге

На кадрах видно, что молодой человек плохо стоит на ногах. Он опирается на стену и пытается очистить руки, слизывая с них кровь. Потом он спрятался за угол. Он ждал женщину, которая вышла из лифта. Когда она вышла из подъезда, мужчина отправился за ней.