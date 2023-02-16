TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Рисовал свастику кровью: мужчина напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге

16 февраля 2023, 09:17
Фото: 1MI

Неадекватный мужчина напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина изрезал себе руки и рисовал кровью свастику на стене в подъезде дома на улице Бакинских Комиссаров, 105 в Екатеринбурге. Его действия попали на камеру наблюдения.

На кадрах видно, что молодой человек плохо стоит на ногах. Он опирается на стену и пытается очистить руки, слизывая с них кровь. Потом он спрятался за угол. Он ждал женщину, которая вышла из лифта. Когда она вышла из подъезда, мужчина отправился за ней.

По словам местных жителей, мужчину они не знают. Они отметили, что молодой человек разбил стекла в переходных лоджиях в подъезде. Жители подъезда вызвали полицию, пишет Е1.

Напомним, в начале февраля 2023 года двое молодых людей напугали жителей общежития Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Они находились в неадекватном состоянии — валялись на полу, кричали и не контролировали себя.

Двое студентов устроили переполох в общежитии колледжа в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в трусах и с пистолетом напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге«Страшно выходить на улицу»: жители Кушвы напуганы гуляющей по улицам рысьюПьяные мужчины с голым торсом напугали посетителей ресторана в центре Екатеринбурга
#Мужчина#Кровь#Дебошир#Хулиганство#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Вчера, 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
Вчера, 16:03
Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:26
Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
Сегодня, 07:29
Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата
Вчера, 12:47
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Вчера, 10:30