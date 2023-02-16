Рисовал свастику кровью: мужчина напугал жителей многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На кадрах видно, что молодой человек плохо стоит на ногах. Он опирается на стену и пытается очистить руки, слизывая с них кровь. Потом он спрятался за угол. Он ждал женщину, которая вышла из лифта. Когда она вышла из подъезда, мужчина отправился за ней.
По словам местных жителей, мужчину они не знают. Они отметили, что молодой человек разбил стекла в переходных лоджиях в подъезде. Жители подъезда вызвали полицию, пишет Е1.
Напомним, в начале февраля 2023 года двое молодых людей напугали жителей общежития Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Они находились в неадекватном состоянии — валялись на полу, кричали и не контролировали себя.