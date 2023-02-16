Северное сияние заметили в небе над Екатеринбургом

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Он успел сделать кадры необычного явления, пишет Е1.
По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, сияние такой силы можно увидеть только за чертой города. Лучше всего полярные сияния наблюдать из северной части Свердловской области. По его мнению, возможно, в течение месяца сияние будет доступно в Екатеринбурге.
Санакоев рассказал, что конец февраля, а также конец августа в ближайшие несколько лет являются самыми благоприятными для северного сияния. Однако через две недели увидеть явление помешает Луна.