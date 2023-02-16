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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Северное сияние заметили в небе над Екатеринбургом

16 февраля 2023, 08:53
Фото: Евгений Кудымов
В ночь на 16 февраля фотограф из Екатеринбурга заснял северное сияние. Он рассказал, что явление было видно невооруженным глазом.

Он успел сделать кадры необычного явления, пишет Е1.

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, сияние такой силы можно увидеть только за чертой города. Лучше всего полярные сияния наблюдать из северной части Свердловской области. По его мнению, возможно, в течение месяца сияние будет доступно в Екатеринбурге.

Фото: Евгений Кудымов

Санакоев рассказал, что конец февраля, а также конец августа в ближайшие несколько лет являются самыми благоприятными для северного сияния. Однако через две недели увидеть явление помешает Луна.

Жители Серова сфотографировали северное сияние
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Сияние#Природа
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