Северное сияние заметили в небе над Екатеринбургом

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, сияние такой силы можно увидеть только за чертой города. Лучше всего полярные сияния наблюдать из северной части Свердловской области. По его мнению, возможно, в течение месяца сияние будет доступно в Екатеринбурге.