Сколько зарабатывают священники в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Зарплата священнослужителя должна соответствовать средней по региону, заявил митрополит во время пресс-конференции. Он провел аналогию с зарплатами учителей. Митрополит отметил, что в Екатеринбурге священники зарабатывают около 30-35 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, священник рассказал о своем отношении к Шигирскому идолу. По его мнению, делать из него символ 300-летия Екатеринбурга не стоит. Евгений Кульберг также высказался о нетрадиционных отношениях. Он считает, что это сродни психологическому заболеванию.