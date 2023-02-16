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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Сколько зарабатывают священники в Свердловской области

16 февраля 2023, 13:43
Фото: 1MI

Митрополит Екатеринбургский назвал сумму зарплаты священников

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал жителям Свердловской области, сколько получают служители церкви.

Зарплата священнослужителя должна соответствовать средней по региону, заявил митрополит во время пресс-конференции. Он провел аналогию с зарплатами учителей. Митрополит отметил, что в Екатеринбурге священники зарабатывают около 30-35 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, священник рассказал о своем отношении к Шигирскому идолу. По его мнению, делать из него символ 300-летия Екатеринбурга не стоит. Евгений Кульберг также высказался о нетрадиционных отношениях. Он считает, что это сродни психологическому заболеванию.

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#Свердловская область#Церковь#Зарплата#Доход#Общество#Екатеринбург#Новости УрФО#Евгений Кульберг#Ирина Кирилова
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