Сколько зарабатывают священники в Свердловской области

Кроме того, священник рассказал о своем отношении к Шигирскому идолу. По его мнению, делать из него символ 300-летия Екатеринбурга не стоит. Евгений Кульберг также высказался о нетрадиционных отношениях. Он считает, что это сродни психологическому заболеванию.