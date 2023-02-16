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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Стая бездомных собак загрызла кошку в поселке под Березовским

16 февраля 2023, 07:16
Фото: 1MI
Свора бездомных собак напала на кошку и загрызла ее. Инцидент случилася в поселке Монетный Березовского ГО. По словам местных жителей, животные обитают неподалеку от школы и детского сада.

Отловом собак, отмечают жители поселка, никто не занимается. Они переживают, что жертвами могут стать их дети.

О случае с кошкой рассказал один из очевидцев. По его словам, 5 февраля во дворе одного из домов в переулке Школьном шесть собак изодрали кошку. Мужчина отметил, что ее любил весь дом, пишет Е1.

Очевидец отметил, что животное живет на улице уж вторую зиму. Домой к себе ее никто не забирает, но подкармливают.

Теперь жители дома боятся за своих детей. По их словам, обращения в администрацию Березовского с просьбой об отлове животных не дали результата.

В самой администрации отметили, что про ситуацию знают. На данный момент, заявил замглавы администрации по вопросам ЖКХ Антон Еловиков, подрядчик для отлова бродячих животных не определен. Аукцион находится в стадии подготовки. Как только договор будет заключен, заявку исполнят.

Еловиков добавил, что в стае находятся не только бездомные псы. Есть и те, кто на самовыгуле. Поэтому к решению вопроса планируется подключить полицию, чтобы с хозяевами проводились беседы.

Родители детей из Нижнего Тагила пожаловались на бездомных собак
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#Елена Озерова#Собаки#Нападение#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область
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