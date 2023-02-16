Стая бездомных собак загрызла кошку в поселке под Березовским

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Отловом собак, отмечают жители поселка, никто не занимается. Они переживают, что жертвами могут стать их дети.
О случае с кошкой рассказал один из очевидцев. По его словам, 5 февраля во дворе одного из домов в переулке Школьном шесть собак изодрали кошку. Мужчина отметил, что ее любил весь дом, пишет Е1.
Очевидец отметил, что животное живет на улице уж вторую зиму. Домой к себе ее никто не забирает, но подкармливают.
Теперь жители дома боятся за своих детей. По их словам, обращения в администрацию Березовского с просьбой об отлове животных не дали результата.
В самой администрации отметили, что про ситуацию знают. На данный момент, заявил замглавы администрации по вопросам ЖКХ Антон Еловиков, подрядчик для отлова бродячих животных не определен. Аукцион находится в стадии подготовки. Как только договор будет заключен, заявку исполнят.
Еловиков добавил, что в стае находятся не только бездомные псы. Есть и те, кто на самовыгуле. Поэтому к решению вопроса планируется подключить полицию, чтобы с хозяевами проводились беседы.