Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
За 2 года — 2021 и 2022 — на объект израсходовали 160 миллионов рублей. По состоянию на 1 января 2023 года мост на Циолковского открыт для движения. Также на нем завершен монтаж трамвайного полотна, установлены емкости очистных сооружений и подпорные стены (их 4). В ходе работ на объекте подрядчик выполнил ряд манипуляций, которые в данный момент еще не оплачены. Лебедев отмечает, что речь идет о монтаже освещения — у заказчика возникли претензии к документации.
Кроме того, в декабре 2022 года подрядная организация направила в Службу заказчика городского хозяйства уведомление о невозможности выполнения работ из-за удорожания строительных ресурсов. С учетом аванса и заимствованных средств подрядчик закупил подорожавшие рельсы, трубы для перекладки сетей водоснабжения, брусчатку и другие стройматериалы. Документация была подтверждена госэкспертизой, вследствие чего строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожало на 298 миллионов рублей.
Таким образом, изначальная сумма контракта в 1,3 миллиарда рублей (финансируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и заключенного соглашения между министерством транспорта и управлением горхозяйством Нижнего Тагила) вырастет до 1,6 миллиарда рублей, если в Минтрансе Свердловской области будет принято соответствующее решение.
На сегодняшний день в бюджете города выделенный объем средств в размере 200 миллионов рублей, учитывая 106 миллионов рублей выданного подрядчику аванса. К реализации на этот год мы имеем 306 миллионов рублей. Мы рассчитываем на финансирование объекта в течение года, примерно к августу месяцу. Сегодня мы говорим о тех деньгах, которые стоят в бюджете, — сообщил Андрей Лебедев.