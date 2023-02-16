TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей

16 февраля 2023, 07:29
Фото: Онлайн-камеры "Сети Тагила"
Мост на Циолковского
О подорожании строительства моста на Циолковского на 298 миллионов рублей из-за возросшей в 2022 году цены на стройматериалы сообщил начальник управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев. Соответствующее заявление сделано в ходе заседания постоянной комиссии по ЖКХ.

За 2 года — 2021 и 2022 — на объект израсходовали 160 миллионов рублей. По состоянию на 1 января 2023 года мост на Циолковского открыт для движения. Также на нем завершен монтаж трамвайного полотна, установлены емкости очистных сооружений и подпорные стены (их 4). В ходе работ на объекте подрядчик выполнил ряд манипуляций, которые в данный момент еще не оплачены. Лебедев отмечает, что речь идет о монтаже освещения — у заказчика возникли претензии к документации.

В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 15 км дорог за 607 млн рублей
Узнать подробнее

Кроме того, в декабре 2022 года подрядная организация направила в Службу заказчика городского хозяйства уведомление о невозможности выполнения работ из-за удорожания строительных ресурсов. С учетом аванса и заимствованных средств подрядчик закупил подорожавшие рельсы, трубы для перекладки сетей водоснабжения, брусчатку и другие стройматериалы. Документация была подтверждена госэкспертизой, вследствие чего строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожало на 298 миллионов рублей.

Подрядчик моста на Циолковского в Тагиле оспорил свою недобросовестность
Узнать подробнее

Таким образом, изначальная сумма контракта в 1,3 миллиарда рублей (финансируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и заключенного соглашения между министерством транспорта и управлением горхозяйством Нижнего Тагила) вырастет до 1,6 миллиарда рублей, если в Минтрансе Свердловской области будет принято соответствующее решение.

На сегодняшний день в бюджете города выделенный объем средств в размере 200 миллионов рублей, учитывая 106 миллионов рублей выданного подрядчику аванса. К реализации на этот год мы имеем 306 миллионов рублей. Мы рассчитываем на финансирование объекта в течение года, примерно к августу месяцу. Сегодня мы говорим о тех деньгах, которые стоят в бюджете, — сообщил Андрей Лебедев.
Читайте также:
Движение по мосту на Циолковского открыли в Нижнем ТагилеПолностью открыть движение на мосту на Циолковского планируется к 300-летию ТагилаСъезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле
#Мост#КТГ Мост на улице Циолковского#БКД#Деньги#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Город#Анна Варнакина
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Вчера, 10:30
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Вчера, 10:27
Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:26
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
Вчера, 16:03
Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата
Вчера, 12:47
Бесплатное банкротство жителям Тагила и области: кто может воспользоваться?
Вчера, 06:00