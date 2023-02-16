Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей

За 2 года — 2021 и 2022 — на объект израсходовали 160 миллионов рублей. По состоянию на 1 января 2023 года мост на Циолковского открыт для движения. Также на нем завершен монтаж трамвайного полотна, установлены емкости очистных сооружений и подпорные стены (их 4). В ходе работ на объекте подрядчик выполнил ряд манипуляций, которые в данный момент еще не оплачены. Лебедев отмечает, что речь идет о монтаже освещения — у заказчика возникли претензии к документации.