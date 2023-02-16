Таксист в Нижнем Тагиле принес наркотики в полицию

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
46-летний водитель обратился в полицию с рюкзаком, который в его автомобиле оставил пассажир. Мужчина рассказал, что вечером ему поступил заказ от улицы Красноармейской до Выйской части города Кушвы.
В автомобиль сел мужчина. Водителю показалось, что он пьян. В районе поселка Евстюниха таксист заехал на заправку. Пока он ходил оплачивать топливо, пассажир сбежал. Однако он оставил рюкзак. Водитель решил его проверить и нашел внутри черный пакет со свертками. Он сразу отправился в полицию.
При досмотре полицейские обнаружили пакет с ботинками, футболку, шорты, 39 полимерных пакетиков, электронные весы и рулон прозрачной липкой ленты. Эксперты по результатам исследований заключили, что внутри находилось 30 грамм метилэфедрона.
Молодого человека, забывшего рюкзак, начали искать. Это удалось сделать по камерам видеонаблюдения. В поле зрения оперативников попал житель Кушвы, который ранее уже был судим за наркотики. Он был задержан в своем городе. Теперь в отношении него расследуется уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Он уже арестован.