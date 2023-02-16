Таксист в Нижнем Тагиле принес наркотики в полицию

Молодого человека, забывшего рюкзак, начали искать. Это удалось сделать по камерам видеонаблюдения. В поле зрения оперативников попал житель Кушвы, который ранее уже был судим за наркотики. Он был задержан в своем городе. Теперь в отношении него расследуется уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Он уже арестован.