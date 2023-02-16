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Таксист в Нижнем Тагиле принес наркотики в полицию

16 февраля 2023, 07:47
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле задержан забывший груз в такси наркокурьер

В Нижнем Тагиле задержан 31-летний житель Кушвы. Мужчина забыл рюкзак с наркотическими веществами в такси. Водитель принес их в полицию.

46-летний водитель обратился в полицию с рюкзаком, который в его автомобиле оставил пассажир. Мужчина рассказал, что вечером ему поступил заказ от улицы Красноармейской до Выйской части города Кушвы.

В автомобиль сел мужчина. Водителю показалось, что он пьян. В районе поселка Евстюниха таксист заехал на заправку. Пока он ходил оплачивать топливо, пассажир сбежал. Однако он оставил рюкзак. Водитель решил его проверить и нашел внутри черный пакет со свертками. Он сразу отправился в полицию.

При досмотре полицейские обнаружили пакет с ботинками, футболку, шорты, 39 полимерных пакетиков, электронные весы и рулон прозрачной липкой ленты. Эксперты по результатам исследований заключили, что внутри находилось 30 грамм метилэфедрона.

Молодого человека, забывшего рюкзак, начали искать. Это удалось сделать по камерам видеонаблюдения. В поле зрения оперативников попал житель Кушвы, который ранее уже был судим за наркотики. Он был задержан в своем городе. Теперь в отношении него расследуется уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Он уже арестован.

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#Полиция#Наркотики#Задержание#Таксист#Криминал#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Елена Озерова
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