Топ-менеджер Уральского завода гражданской авиации пытался скрыться от ГИБДД

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Во время погони Голованов посбивал ограждения. При задержании он заявил, что не пил, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, все случилось в Москве в районе «Меги Теплый Стан». Сергей Голованов за рулем своей Skoda ехал по МКАД и влетел в отбойник. На требование сотрудников ГИБДД остановиться, мужчина не среагировал, а продолжил движение. В результате его удалось остановить. Инспекторы выписали Голованову протокол за пьяную езду.
Пока сотрудники ДПС заполняли документы, Голованов пытался еще выпить, выбить локтем стекло и показывал средний палец.
Сам топ-менеджер заявил, что это все неправда, пишет Е1. В пресс-службе УЗГА заявили, что личную жизнь сотрудников они не комментируют, так как она не касается деятельности предприятия.