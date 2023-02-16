Топ-менеджер Уральского завода гражданской авиации пытался скрыться от ГИБДД

По данным издания, все случилось в Москве в районе «Меги Теплый Стан». Сергей Голованов за рулем своей Skoda ехал по МКАД и влетел в отбойник. На требование сотрудников ГИБДД остановиться, мужчина не среагировал, а продолжил движение. В результате его удалось остановить. Инспекторы выписали Голованову протокол за пьяную езду.