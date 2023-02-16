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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Топ-менеджер Уральского завода гражданской авиации пытался скрыться от ГИБДД

16 февраля 2023, 15:30
Фото: Телеграм-канал SHOT
Заместитель директора Уральского завода гражданской авиации Сергей Голованов был пойман сотрудниками ГИБДД. Перед этим топ-менеджер пытался скрыться от них.

Во время погони Голованов посбивал ограждения. При задержании он заявил, что не пил, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, все случилось в Москве в районе «Меги Теплый Стан». Сергей Голованов за рулем своей Skoda ехал по МКАД и влетел в отбойник. На требование сотрудников ГИБДД остановиться, мужчина не среагировал, а продолжил движение. В результате его удалось остановить. Инспекторы выписали Голованову протокол за пьяную езду.

Пока сотрудники ДПС заполняли документы, Голованов пытался еще выпить, выбить локтем стекло и показывал средний палец.

Сам топ-менеджер заявил, что это все неправда, пишет Е1. В пресс-службе УЗГА заявили, что личную жизнь сотрудников они не комментируют, так как она не касается деятельности предприятия.

#Топ-менеджер#ГИБДД#Задержание#Пьяные#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Ирина Кирилова
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