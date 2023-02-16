Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле

Posted 16 февраля 2023, 03:26
Published 16 февраля 2023, 03:26
Modified 16 февраля 2023, 03:26
Updated 16 февраля 2023, 03:26
Организацией мероприятия займется индивидуальный предприниматель из Вологды Андрей Преображенский. На концерте будут выступать бывшие солисты ВИА «Веселые Ребята» и группы «Аракс» Анатолий Алешин, ВИА «Синяя Птица» Владимир Преображенский и ВИА «Песняры» Михаил Долотов.
Организатор должен обеспечить участие артистов на высоком исполнительском уровне. Предварительно уже согласована концертная программа из 26 номеров. Также в обязанности ИП входит соблюдение норм противопожарной безопасности, общественного порядка и правил техники безопасности во время проведения мероприятия.
Доставку артистов из Чусового в Нижний Тагил, а также до железнодорожного вокзала Екатеринбурга после концерта берет на себя филармония. Оплачивать проезд певцов из столицы Урала в Москву будет организатор.