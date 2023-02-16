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Published Сегодня, 03:26

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Updated Сегодня, 03:26

Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле

16 февраля 2023, 03:26
Фото: 1MI

Нижнетагильская филармония потратит 190 тысяч на организацию концерта к 8 марта

3 марта в Нижнем Тагиле состоится торжественное собрание к Международному женскому дню. Будут выступать экс-участники ВИА «Веселые Ребята», ВИА «Синяя Птица» и ВИА «Песняры», на приезд и выступление артистов Нижнетагильская филармония потратит 190 тысяч рублей.

Организацией мероприятия займется индивидуальный предприниматель из Вологды Андрей Преображенский. На концерте будут выступать бывшие солисты ВИА «Веселые Ребята» и группы «Аракс» Анатолий Алешин, ВИА «Синяя Птица» Владимир Преображенский и ВИА «Песняры» Михаил Долотов.

Организатор должен обеспечить участие артистов на высоком исполнительском уровне. Предварительно уже согласована концертная программа из 26 номеров. Также в обязанности ИП входит соблюдение норм противопожарной безопасности, общественного порядка и правил техники безопасности во время проведения мероприятия.

Доставку артистов из Чусового в Нижний Тагил, а также до железнодорожного вокзала Екатеринбурга после концерта берет на себя филармония. Оплачивать проезд певцов из столицы Урала в Москву будет организатор.

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